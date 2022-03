Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι δικτάτορας και πιο απομονωμένος από ποτέ, δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν, ενώ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ κλείνουν τον εναέριο χώρο τους για όλες τις ρωσικές πτήσεις, κατά τη διάρκεια της πρώτης ομιλίας του για την κατάσταση της ένωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τους Ρώσους ολιγάρχες ότι η Ουάσινγκτον και οι σύμμαχοί της θα κατασχέσουν τις θαλαμηγούς, τα πολυτελή διαμερίσματα και τα ιδιωτικά αεροσκάφη τους, που απέκτησαν διαπράττοντας «εγκλήματα».

Ο Μπάιντεν ξεκίνησε την ομιλία του ζητώντας από τα μέλη του Κογκρέσου να σηκωθούν όρθιοι, προκειμένου να δείξουν ότι βρίσκονται στο πλευρό του ουκρανικού λαού, ενώ συνεχίζεται η ρωσική εισβολή. Στο πλευρό της Τζιλ Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια της ομιλίας, βρισκόταν η πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Οξάνα Μαρκάροβα, που χειροκροτήθηκε. Αρκετά μέλη του Κογκρέσου επέλεξαν να φορέσουν μπλε και κίτρινο, τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας, την οποία είχαν κάποιοι από αυτούς μαζί τους.

Photos: Lawmakers are starting to arrive at the U.S. Capitol ahead of President Joe Biden's first State of the Union.



Many are donning yellow and blue — the colors of the Ukrainian flag. pic.twitter.com/NdGZvGNFiG