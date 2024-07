Μόσχα: Συνετρίβη επιβατικό Sukhoi 

Ένα επιβατικό αεροσκάφος Sukhoi Superjet συνετρίβη σήμερα στην περιοχή της Μόσχας.

Την είδηση μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τρία μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος σκοτώθηκαν. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Κολόμνα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι επρόκειτο για δοκιμαστική πτήση του αεροσκάφους, μετά από επισκευές που είχαν γίνει.

