Ρωσία: Συνετρίβη μαχητικό αεροσκάφος, στο Ιρκούτσκ- Πάνω σε σπίτι

Ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, πάνω σε διώροφο σπίτι.

Οι δύο πιλότοι σκοτώθηκαν, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι, ενώ πρόκειται για τη δεύτερη συντριβή ρωσικού αεροσκάφους Sukhoi μέσα σε λίγες ημέρες.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο έδαφος, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο κυβερνήτης του Ιρκούτσκ, Ιγκόρ Κόμπζεφ. Το αεροσκάφος που συνετρίβη ήταν ένα Sukhoi Su-30, που πραγματοποιούσε δοκιμαστική πτήση, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει το αεροπλάνο να κάνει σχεδόν κάθετη βουτιά, προτού συντριβή και τυλιχθεί στις φλόγες.

That Russian Su-30 came down like the whole Russian economy. #Irkutsk #Russia pic.twitter.com/72jrYd7YUx