Μητέρα και πατριός κρατούσαν σε αιχμαλωσία έφηβη και την κακοποιούσαν σεξουαλικά

Ζευγάρι στην πολιτεία Νιου Τζέρζι συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες επειδή κρατούσε σε αιχμαλωσία για επτά χρόνια έφηβη, που υφίστατο συστηματική σεξουαλική κακοποίηση κι αναγκαζόταν να ζει σε τρομακτικές συνθήκες, μεταξύ άλλων κλεισμένη σε κλουβί για σκυλιά, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη εισαγγελική λειτουργός της κομητείας Κάμντεν.

Σύμφωνα με την Γκρέις ΜακΌλι, η Μπρέντα Σπένσερ, 38 ετών, είναι μητέρα του θύματος –σήμερα 18 ετών–, ενώ ο σύντροφός της Μπράντον Μόζλι, 41 ετών, οδηγός τρένου, είναι πατριός της.

Το 2018, η Μπρέντα Σπένσερ «απέσυρε την κόρη της από το σχολείο» και την έθεσε υπό «περιορισμό» στο σπίτι, ανέφερε η εισαγγελέας ΜακΌλι σε κοινή ανακοίνωσή της με τον αρχηγό της αστυνομίας της πόλης Γκλόστερ.

Κατόπιν το θύμα «ανέφερε πως την ανάγκασαν να ζει, για περίπου έναν χρόνο, μέσα σε κλουβί για σκυλιά, από το οποίο τον άφηναν να βγαίνει περιοδικά», σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Breaking:Gloucester Township couple charged for confining and abusing child.Prosecutors say girl held captive inside a dog cage and chained inside the bathroom for years. The now 18 year old escaped last week. Brenda Spencer and

Branndon Mosley is also a SEPTA train engineer. pic.twitter.com/5vkn9kZYZD