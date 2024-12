Λουίτζι Μαντζιόνε: Γόνος πλουσίων, λάτρης της τεχνολογίας και με σοβαρό πρόβλημα στην πλάτη ο εκτελεστής του CEO στο Μανχάταν

Ο 26χρονος Λουίτζι Μαντζιόνε άφησε πίσω του μία ζωή γεμάτη προνόμια και αποφάσισε - σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης - να εκτελέσει εν ψυχρώ, στο κέντρο του Μανχάταν τον CEO της UnitedHealthcare, μιας από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες στις ΗΠΑ.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε, ύποπτος για τη δολοφονία του 50χρονου Μπράιαν Τόμσον, είναι απόφοιτος κολεγίου της Ivy League -με πτυχίο τεχνολογίας- και προέρχεται από μια επιφανή οικογένεια του Μέριλαντ.

Τους τελευταίους μήνες υπέφερε σωματικούς πόνους στην πλάτη, σύμφωνα με μαρτυρίες.

America’s Sweetheart Luigi Mangione is seen being led into a Pennsylvania police station in his first appearance following arrest. pic.twitter.com/1HR0MtSpno — Luigi Mangione Updates (@LuigiCrave) December 9, 2024

Λουίτζι Μαντζιόνε / Φωτογραφία: PA Department of Corrections / Handout/Anadolu via Getty Images

Η διαδικτυακή εκδοχή του Λουίτζι Μαντζιόνε δείχνει πως ήταν λάτρης της τεχνολογίας, που επιδείκνυε τη μαυρισμένη, λαξευμένη εμφάνισή του σε φωτογραφίες από την παραλία και από πάρτι με φίλους του, φορώντας γαλαζοπράσινα μπλέιζερ.

IG deleted the account of Luigi Mangione.



Here’s a screen recording of every one of the 10 posts on his account pic.twitter.com/0n59CD6sKb — 👑 (@kodstrangeer) December 10, 2024

Απέκτησε πτυχίο και μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και υπηρέτησε ως επικεφαλής σύμβουλος σε ένα προ-κολεγιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

Με τα διαπιστευτήρια και τις διασυνδέσεις του, θα μπορούσε να είχε καταλήξει μια μέρα ως επιχειρηματίας ή διευθύνων σύμβουλος μιας από τις ακμάζουσες επιχειρήσεις της οικογένειάς του. Αντίθετα, με βάση τα στοιχεία, οι ερευνητές υποψιάζονται ότι πήρε διαφορετικό δρόμο.

They found a gun, fake IDs and literature apparently critical of the health insurance industry. pic.twitter.com/rcfRT9uLxF — 👑 (@kodstrangeer) December 10, 2024

Η αστυνομία πιστεύει τώρα ότι ο Μαντζιόνε, 26 ετών, είναι ο μασκοφόρος ένοπλος που έβγαλε ήρεμα ένα πιστόλι εξοπλισμένο με σιγαστήρα σε έναν δρόμο στο κεντρικό Μανχάταν την περασμένη εβδομάδα και δολοφόνησε τον Μπράιαν Τόμσον, τον διευθύνοντα σύμβουλο της UnitedHealthcare.

Συνελήφθη στην Αλτούνα της Πενσιλβάνια, χθες Δευτέρα, αφού ένας υπάλληλος σε ένα McDonald's τον αναγνώρισε και κάλεσε την αστυνομία. Οι αστυνομικοί είπαν ότι τον βρήκαν με πλαστά στοιχεία ταυτότητας, ένα όπλο παρόμοιο με αυτό που φαίνεται στο βίντεο της δολοφονίας και ένα μανιφέστο που καταδίκαζε τη βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης.

Luigi Mangione was born on July 21, 1998, and attended the Gilman School, a private boys' institution in Maryland, where he wrestled and graduated in 2016 as valedictorian.



The University of Pennsylvania confirmed that Mangione graduated in 2020, receiving a bachelor's degree… pic.twitter.com/N1ZMvUDf4d — 👑 (@kodstrangeer) December 10, 2024

Αργότερα τη Δευτέρα, στον Μαντζιόνε απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο, μαζί με πρόσθετες κατηγορίες για πλαστογραφία και παράνομη κατοχή όπλων. Και τις ώρες μετά τη σύλληψή του, το μπερδεμένο ταξίδι του από «φοιτητής-σταρ» σε «ύποπτος για φόνο», άρχισε να έρχεται στο επίκεντρο.

Ο Μαντζιόνε ήταν σε τακτική επαφή με φίλους και συγγενείς μέχρι πριν από περίπου έξι μήνες, όταν ξαφνικά και ανεξήγητα σταμάτησε να επικοινωνεί μαζί τους. Υπέφερε από έναν επώδυνο τραυματισμό στην πλάτη, είπαν φίλοι, και μετά η κατάσταση «σκοτείνιασε», προκαλώντας ανησυχητικές ερωτήσεις από συγγενείς στους φίλους του: Είχε κανείς ακούσει γι' αυτόν;

Τον Ιούλιο, ένας άνδρας ανέβασε ποστ σε έναν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φαινόταν ότι ανήκει στον Μαντζιόνε και είπε ότι δεν είχε νέα του εδώ και μήνες. «Αναλάβατε δεσμεύσεις για τον γάμο μου και αν δεν μπορείτε να τις τιμήσετε, πρέπει να το μάθω για να μπορώ να προγραμματίσω ανάλογα», έγραψε ο άνδρας σε μια ανάρτηση που έχει πλέον διαγραφεί.

Αυτοί οι έξι μήνες πιθανότατα θα αποτελέσουν το επίκεντρο των ερευνητών καθώς προσπαθούν να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη σχέση του Μαντζιόνε με τη δολοφονία και τι έκανε το διάστημα που κανείς δεν μπορούσε να τον βρει.

Ο Μαντζιόνε άφησε πίσω του μια μεγάλη σειρά αναρτήσεων σχετικά με την αυτοβελτίωση, την υγιεινή διατροφή και την τεχνολογία. Οι κάλυκες από τις σφαίρες που έμειναν στο σημείο της δολοφονίας, χαραγμένες με λέξεις όπως «άρνηση» και «καθυστέρηση», άφησαν τις αρχές και το κοινό να αναρωτιούνται εάν ο πυροβολισμός ήταν ανταπόδοση για τους ασφαλιστές υγειονομικής περίθαλψης.

Στον απόηχο της επίθεσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν από δυσαρέσκεια κατά της ασφαλιστικής βιομηχανίας και ο άγνωστος ύποπτος έγινε, για κάποιους, «λαϊκός ήρωας».

Ο Μαντζιόνε είχε προνομιούχο ανατροφή και ήταν μέλος μιας ισχυρής οικογένειας ακινήτων στην περιοχή της Βαλτιμόρης. Ο παππούς του, Nick Mangione Sr., και η γιαγιά του, Mary C. Mangione, αγόρασαν το κλαμπ Turf Valley στο Ellicott City, Md., τη δεκαετία του 1970 και ανέπτυξαν την κοινότητα των γηπέδων γκολφ.

Στη δεκαετία του 1980, η οικογένεια αγόρασε το Hayfields Country Club στο Hunt Valley, Md. Ίδρυσε επίσης την εταιρεία οίκων ευγηρίας Lorien Health Services και ο πατέρας του κ. Mangione, Louis Mangione, έγινε ιδιοκτήτης. Η οικογένεια είχε επίσης τον ραδιοφωνικό σταθμό WCBM, ο οποίος μεταδίδει πολιτικά συντηρητικά προγράμματα και έχει και άλλες κτηματομεσιτικές εκμεταλλεύσεις. Ένας ξάδερφός του, ο Νίνο Μαντζιόνε, είναι εκλεγμένο μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Μέριλαντ.

He’s related to a prominent Maryland family that owns country clubs, health care facilities and real estate companies. Luigi is also a cousin of Maryland state delegate Nino Mangione, who represents some parties in Baltimore County. pic.twitter.com/pEUZJmpLG9 — 👑 (@kodstrangeer) December 10, 2024

Ο πλούτος της οικογένειας και η δουλειά της με τη φιλανθρωπία την έκαναν γνωστή στη Βαλτιμόρη. Ο Λουίτζι Μαντζιόνε ήταν «απλώς το τελευταίο άτομο που θα υποπτευόσασταν», είπε ο Τόμας Τζέι Μαρόνικ Τζούνιορ, δικηγόρος και παρουσιαστής ραδιοφώνου που γνωρίζει πολλά μέλη της οικογένειας Μαντζιόνε.

«Είναι μια τόσο αξιοσέβαστη οικογένεια και μια τόσο εξέχουσα οικογένεια στην κομητεία της Βαλτιμόρης», είπε.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε πήγε γυμνάσιο στο διάσημο Gilman School στη Βαλτιμόρη, όπου ασχολήθηκε με διάφορα αθλήματα και ήταν πρώτος στην τάξη αποφοίτησής του το 2016. Στην ομιλία αποφοίτησής του, περιέγραψε την τάξη του πως «έρχεται με νέες ιδέες και να προκαλεί τον κόσμο γύρω της». Ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους γονείς που έστειλαν αυτόν και τους συμμαθητές του στο σχολείο, το οποίο περιέγραψε ως «μακριά από μια μικρή οικονομική επένδυση». Τα δίδακτρα είναι επί του παρόντος 37.690 $ ετησίως για μαθητές γυμνασίου.

Video of Luigi Mangione giving his valedictorian speech at Gilman School in 2016 pic.twitter.com/mgKIT238um — 👑 (@kodstrangeer) December 10, 2024

Ο Άαρον Κράνστον, φίλος με τον Μαντζιόνε στο σχολείο είπε ότι τον θυμάται ως ιδιαίτερα έξυπνο - ίσως τον πιο έξυπνο στο ελίτ ιδιωτικό σχολείο. Πριν φοιτήσει στο κολέγιο, ο Μαντζιόνε είχε ήδη φτιάξει μια εφαρμογή για κινητά όπου οι χρήστες μπορούσαν να πετάξουν ένα χάρτινο αεροπλάνο μέσα από εμπόδια.

Ήταν κοινωνικός, φιλικός και ποτέ ιδιαίτερα πολιτικοποιημένος, θυμάται ο πρώην συμμαθητής του. Ήταν φιλόδοξος και το μακροχρόνιο ενδιαφέρον του για την επιστήμη των υπολογιστών τον οδήγησε στο κολέγιο. «Πίστευε πολύ στη δύναμη της τεχνολογίας να αλλάξει τον κόσμο», είπε ο κ. Κράνστον.

«Ήταν πολύ έξυπνος, πολύ καλός με τα μαθηματικά, πολύ καλά διαβασμένος και μου άρεσε πολύ, να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω κακές αναμνήσεις από αυτόν. Είχε έναν πολύ υγιή κοινωνικό κύκλο», αναφέρει άλλος πρώην συμμαθητής του.

Η Ρέις Σάντερς, 27 ετών, τώρα προγραμματίστρια λογισμικού που ζει στην Καλιφόρνια, τον θυμάται ως σκληρά εργαζόμενο. «Όλοι σίγουρα κλίναμε προς την επιστήμη των υπολογιστών», είπε η κ. Σάντερς.

Στο κολέγιο, ο Μαντζιόνε διέπρεψε σε αυτόν τον τομέα. Το πρόγραμμα έναρξης για την τάξη του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια για το 2020 τον αναφέρει ως μέλος της αδελφότητας Eta Kappa Nu (ΗΚΝ) , μιας ακαδημαϊκής τιμητικής εταιρείας για φοιτητές ηλεκτρολόγων και μηχανικών υπολογιστών που ιδρύθηκε το 1904. Η λέσχη είναι επιλεκτική, προσκαλώντας μόνο το πρώτο τέταρτο της κατηγορίας junior και το πρώτο τρίτο της ανώτερης τάξης, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.

Το προφίλ του Μαντζιόνε αναφέρει ότι είχε εργαστεί ως μηχανικός λογισμικού στην TrueCar, μια διαδικτυακή εταιρεία με έδρα τη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια. Η εταιρεία ανέφερε σε δήλωση ότι δεν ήταν υπάλληλος από το 2023. Τα τελευταία χρόνια, ο Μαντζιόνε έζησε για έξι μήνες στη Χονολουλού σε έναν χώρο «συνοικίας» που ονομάζεται Surfbreak που εξυπηρετεί όσους εργάζονται από απόσταση.

Όσοι τον συναναστράφηκαν εκεί ανέφεραν ότι ο Μαντζιόνε υπέφερε από επώδυνα προβλήματα στην πλάτη, αν και δεν ήταν από αυτούς που παραπονούνταν συχνά και δεν φαινόταν να παίρνει κανένα είδος παυσίπονων φαρμάκων.

Ωστόσο, στην κοινότητα ήταν κατανοητό ότι ο πόνος δεν ήταν μικρή υπόθεση για έναν νεαρό άνδρα που λαχταρούσε για έναν κανονικό τρόπο ζωής. «Ήξερε ότι δεν ήταν δυνατό να βγει ραντεβού και να έχει σωματική επαφή με την κατάσταση της πλάτης του», είπε ο κ. Μάρτιν. «Τον θυμάμαι να μου το λέει και η καρδιά μου να ραγίζει», λέει ο υπεύθυνος του χώρου όπου έμενε.

Ο Μαντζιόνε έφυγε από τη Χαβάη μετά από έξι μήνες για να επιστρέψει στην Ανατολική Ακτή, όπου είπε ότι σχεδίαζε να δει τον γιατρό του. Επέστρεψε στη Χονολουλού αργότερα και νοίκιασε ένα διαμέρισμα στην ίδια γειτονιά. Τελικά, ο Μαντζιόνε έφυγε από τη Χαβάη το καλοκαίρι του 2023, πιθανώς για μια επέμβαση στην πλάτη του. Τον Αύγουστο εκείνου του έτους, όταν φίλοι τον αναζήτησαν, «έστειλε φωτογραφίες από την επέμβαση στην πλάτη του».

Οι φωτογραφίες - σαρώσεις της σπονδυλικής στήλης του Μαντζιόνε - ήταν τρομακτικές και οι φίλοι του επέμειναν για λεπτομέρειες: «Λοιπόν, μεγάλη ιστορία, θα σας τα πω από κοντά. Θα γυρίσω στη Χαβάη το συντομότερο δυνατό, πρέπει πρώτα να φτιάξω κάποια πράγματα με τη σπονδυλική στήλη εδώ».

Την τελευταία φορά που ο Μαντζιόνε επικοινώνησε με τους φίλους του από τη Χαβάη ήταν τον περασμένο Απρίλιο. Τον Μάιο και τον Ιούνιο δεν απάντησε στα μηνύματα και έκτοτε, χάθηκαν και τα ίχνη του στα social media.

Ένας λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φαινόταν ότι ανήκει στον Μαντζιόνε παρουσίαζε μια εικόνα ακτίνων Χ μιας σπονδυλικής στήλης ενισχυμένης με χειρουργικά εμφυτεύματα. Η ακτινογραφία έδειξε μια σπονδυλοδεσία, μια διαδικασία που χρησιμοποιεί βίδες και ράβδους για τη σύντηξη δύο επιπέδων της σπονδυλικής στήλης για να αντιμετωπίσει μια κακή ευθυγράμμιση που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πόνο, σύμφωνα με τον Δρ Hasit Mehta, καθηγητή στο Ιατρικό Κολλέγιο της Νέας Υόρκης.

Ο Κράνστον, ο φίλος του από το σχολείο, είπε ότι του εστάλη ένα μήνυμα φέτος από την οικογένεια του Μαντζιόνε που έλεγε ότι η οικογένεια δεν είχε νέα του εδώ και αρκετούς μήνες μετά την επέμβαση. Οι συγγενείς ήλπιζαν ότι οι φίλοι του θα γνώριζαν πού βρίσκεται.



Με πληροφορίες από The New York Times