Δολοφονία CEO στη Νέα Υόρκη: Όπλο «φάντασμα» είχε ο 26χρονος που συνελήφθη - Τι έγραφε στο μανιφέστο του

Περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 26χρονο, που συνελήφθη σήμερα στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία καταμεσής του δρόμου, την περασμένη Τετάρτη στη Νέα Υόρκη, του CEO του αμερικανικού κολοσσού ασφάλισης υγείας UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, όπως ανακοίνωσαν η αστυνομία και ο δήμος της Νέας Υόρκης.

«Μέλη της αστυνομίας της Αλτούνα», 500 χιλιόμετρα δυτικά της Νέας Υόρκης, «συνέλαβαν έναν 26χρονο άνδρα, για κατοχή πυροβόλων όπλων. Επί του παρόντος, εκτιμάμε ότι πρόκειται για το πρόσωπο που αναζητούμε για την στοχευμένη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον, διευθύνοντος συμβούλου της United Healthcare», δήλωσε η Τζέσικα Τις, η διευθύντρια της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, έχοντας δίπλα της τον δήμαρχο Έρικ Άνταμς.

Ο διεθνής Τύπος έδωσε παράλληλα, βίντεο και φωτογραφίες του 26χρονου και πώς είναι χωρίς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά:

Suspect in fatal shooting of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson ID’d as Luigi Mangione, an ex-Ivy League student https://t.co/OGq6v0JMhO pic.twitter.com/ttPBk86jXf

Ο ύποπτος ως «άτομο ενδιαφέροντος» έχει κατονομαστεί ως ο 26χρονος Λουίτζι Μαντζιόνε. Η αστυνομία λέει ότι φοίτησε σε κολέγιο στην Πενσυλβάνια. Γεννήθηκε στο Μέριλαντ, με τελευταία γνωστή διεύθυνση στη Χονολουλού της Χαβάης. Έχει επίσης, δεσμούς με το Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια. Ο άνδρας συνελήφθη σε ένα McDonald's στην Altoona της Πενσυλβάνια, αφού ένας υπάλληλος τον εντόπισε και ειδοποίησε την αστυνομία.

Βρέθηκε με ένα πυροβόλο όπλο, καθώς και πολλές ταυτότητες, η μια εκ των οποίων είχε το πραγματικό του όνομα. Το όπλο με το οποίο βρέθηκε ο ύποπτος ήταν ένα όπλο-φάντασμα, πιθανότατα «φτιαγμένο σε τρισδιάστατο εκτυπωτή» ικανό να εκτοξεύσει σφαίρα 9 χιλιοστών, λέει η αστυνομία. Η αστυνομία λέει επίσης, ότι βρέθηκε με χειρόγραφα έγγραφα, που χαρακτηρίζονται ως «τρισέλιδο μανιφέστο» και μιλούσαν για τα «κίνητρα και το σκεπτικό του», έχοντας «αρνητική διάθεση για τις εταιρείες στην Αμερική».

