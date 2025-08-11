ΔΙΕΘΝΗ
Υπόθεση Έπσταϊν: Σφραγισμένα παραμένουν τα πρακτικά στη δίκη της Γκισλέιν Μάξγουελ

Δικαστής απέρριψε το αίτημα υπουργείου Δικαιοσύνης να αποσφραγιστούν, κρίνοντας ότι η δημοσιοποίησή τους «δεν θα αποκάλυπτε κάτι ουσιαστικά νέο»

LifO Newsroom
Υπόθεση Έπσταϊν: Σφραγισμένα παραμένουν τα πρακτικά και οι καταθέσεις στη δίκη της Γκισλέιν Μάξγουελ
Φωτ: Getty Images
Ομοσπονδιακός δικαστής στη Νέα Υόρκη απέρριψε το αίτημα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης να αποσφραγιστούν πρακτικά και καταθέσεις του σώματος ενόρκων (grand jury) στην υπόθεση της Γκισλέιν Μάξγουελ, κρίνοντας ότι η δημοσιοποίησή τους «δεν θα αποκάλυπτε κάτι ουσιαστικά νέο» και θα υπονόμευε τη θεσμοθετημένη μυστικότητα της διαδικασίας.

Η 63χρονη Μάξγουελ ήταν στενή συνεργάτιδα και σύντροφος του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 20 ετών για τον ρόλο της στη στρατολόγηση και κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών και εκτίει την ποινή της σε φυλακή χαμηλής ασφαλείας στο Τέξας.

Τι έκρινε ο δικαστής

Στην 31σέλιδη απόφασή του, ο δικαστής Πολ Ένγκελμαγερ τονίζει ότι η μυστικότητα του grand jury σπάει μόνο κατ’ εξαίρεση. Η «χαλαρή» εφαρμογή αυτής της εξαίρεσης, όπως υποστήριξε, θα ζημίωνε το σύστημα, αποθαρρύνοντας μάρτυρες και επηρεάζοντας την εστίαση των ενόρκων στην ουσία των υποθέσεων. Παρότι μεγάλο μέρος του φακέλου της Μάξγουελ έχει ακουστεί δημοσίως στη δίκη της, ο δικαστής σημείωσε ότι ένας ενημερωμένος αναγνώστης «θα μάθαινε ελάχιστα ή τίποτα καινούργιο» από το υλικό του grand jury. Διευκρίνισε επίσης ότι τα έγγραφα δεν κατονομάζουν κανέναν άλλον πέρα από τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ ως άτομα με «σεξουαλική επαφή με ανήλικο», ούτε αναφέρονται σε «πελάτες».

Η Μάξγουελ είχε ταχθεί κατά της αποσφράγισης. Το υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε το άνοιγμα του υλικού στον απόηχο πολιτικών πιέσεων και αντιδράσεων για τη μη δημοσιοποίηση επιπλέον ομοσπονδιακών αρχείων σχετικά με τον Έπσταϊν. Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στις ΗΠΑ, με το Κογκρέσο να έχει αποστείλει κλήτευση για σχετικά έγγραφα και τις αρχές να επιμένουν ότι δεν υφίσταται «λίστα πελατών» προς δημοσιοποίηση.

Πολιτικό υπόβαθρο: «Epstein Files», αντιδράσεις και Κογκρέσο

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε το άνοιγμα του υλικού αφού υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από υποστηρικτές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη μη δημοσιοποίηση όλων των ομοσπονδιακών αρχείων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν. Κατά την προεκλογική περίοδο, ο Τραμπ είχε δεσμευθεί να δώσει στη δημοσιότητα τα λεγόμενα «Epstein Files». Ωστόσο, το καλοκαίρι το υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν πως δεν υπάρχει «λίστα πελατών» του Έπσταϊν και ότι δεν θα δοθούν επιπλέον φάκελοι στη δημοσιότητα.

Στο κύμα δυσαρέσκειας που ακολούθησε, ο Τραμπ κάλεσε τη Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι «να δημοσιοποιήσει ό,τι θεωρεί αξιόπιστο». Παράλληλα, επιτροπή του Κογκρέσου απέστειλε κλήτευση προς το υπουργείο Δικαιοσύνης για έγγραφα που αφορούν τις ομοσπονδιακές έρευνες για καταγγελίες κατά του Έπσταϊν και της Μάξγουελ τα τελευταία 20 χρόνια. Τον προηγούμενο μήνα, η Μάξγουελ φέρεται να εξετάστηκε από αξιωματούχους του υπουργείου στο πλαίσιο κυβερνητικής οδηγίας για συγκέντρωση και δημοσιοποίηση αξιόπιστων στοιχείων γύρω από την υπόθεση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που στο παρελθόν διατηρούσε φιλική σχέση με τον Έπσταϊν, έχει αρνηθεί ότι γνώριζε τα εγκλήματά του και δηλώνει ότι οι σχέσεις τους διακόπηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Με πληροφορίες από BBC

