Νέα Υόρκη: Οι τρεις λέξεις που χάραξαν στις σφαίρες - Τι δείχνει το βίντεο της δολοφονίας του CEO της UnitedHealthcare

Τρεις λέξεις είναι χαραγμένες πάνω στις σφαίρες που βρέθηκαν έξω από το πολυτελές ξενοδοχείο στην Έκτη Λεωφόρο στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, στο σημείο όπου ο 50χρονος CEO της UnitedHealthcare Μπράιαν Τόμσον δολοφονήθηκε το πρωί της Τετάρτης 4 Δεκεμβρίου.

Οι τρεις λέξεις είναι η «άρνηση», η «κατάθεση» και η «υπεράσπιση». Μάλιστα, αστυνομικές πηγές επιβεβαίωσαν στο ABC News και στη New York Post, το μήνυμα πάνω στις σφαίρες, αν και δεν είναι σαφές ποιο μήνυμα μπορεί να προσπαθούσε να αφήσει ο δολοφόνος μέσω των λέξεων που επέλεξε, την ώρα που τόσο το κίνητρο όσο και η ταυτότητα του υπόπτου παραμένουν μυστήριο. Και παρότι η αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου από την στιγμή της δολοφονίας, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη, με το NYPD να προσφέρει αμοιβή 10.000 δολαρίων για πληροφορίες που οδηγούν στον ύποπτο.

Ο δράστης, μετά τη δολοφονία, έφυγε από το σημείο με ποδήλατο το οποίο εξετάζουν οι αστυνομικοί. Επίσης, εξετάζουν ένα μπουκάλι νερό και ένα κινητό τηλέφωνο που φαίνεται να άφησε κάτω καθώς τράπηκε σε φυγή. Ο ύποπτος καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε ένα κοντινό Starbucks εκείνο το πρωί. Ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας είπε στο CNN ότι ο ένοπλος σταμάτησε στο Starbucks και αγόρασε ένα μπουκάλι νερό και δύο μπάρες ενέργειας περίπου 30 λεπτά πριν από τη δολοφονία του Τόμσον. Οι αστυνομικοί ελέγχουν τα αντικείμενα για DNA και δακτυλικά αποτυπώματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον ύποπτο.

Αφού έφυγε από την καφετέρια, ο ύποπτος περπατούσε έξω από το ξενοδοχείο, περίπου πέντε λεπτά πριν φτάσει ο Τόμσον, περιμένοντας το θύμα του. Στη συνέχεια, ο δράστης βγήκε πίσω από ένα αυτοκίνητο και πυροβόλησε τον Τόμσον, χτυπώντας τον στην πλάτη και στη δεξιά γάμπα, περίπου στις 6:46 π.μ., με όσους να ασχολούνται με την υπόθεση να τονίζουν πως η δολοφονία του CEO «δεν ήταν μια τυχαία πράξη βίας», αλλά μια «στοχευμένη επίθεση». Μετά τη φονική επίθεση, ο δράστης διέσχισε τον δρόμο κοντά στο ξενοδοχείο και διέφυγε από ένα δρομάκι με τα πόδια, προτού φύγει με ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, όπως είπαν αστυνομικοί στο CNN. Τελευταία φορά είδαν τον ύποπτο στις 6:48 το πρωί.

Η αστυνομία εξετάζει το ηλεκτρονικό ποδήλατο καθώς απαιτεί χρεωστική ή πιστωτική κάρτα για ενοικίαση και έχει GPS. Πάντως, αξιωματούχοι είπαν στο CNN ότι τώρα ότι ο ύποπτος μπορεί να πήρε και το μετρό από το Upper West Side στο Midtown εκείνο το πρωί.

These are additional images of the suspect sought in connection to this morning's homicide. If you have any information about this incident, the suspect, or his location please contact @NYPDTips at 1(800)577-TIPS. https://t.co/rtfVynljXa pic.twitter.com/kUJr7l0nxZ