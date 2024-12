«Delay, deny, defend»: Το απόκρυφο μήνυμα του δολοφόνου στις σφαίρες που σκότωσαν τον CEO της UnitedHealthcare

Η εν ψυχρώ δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, έξω από πολυτελές ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη, έχει προκαλέσει σοκ και ερωτήματα, καθώς η αστυνομία ερευνά τα κίνητρα πίσω από αυτήν την οργανωμένη και στοχευμένη επίθεση.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) αποκάλυψε ότι οι κάλυκες και οι αχρησιμοποίητες σφαίρες που βρέθηκαν στο σημείο είχαν χαραγμένες τις εξής λέξεις: Deny (αρνούμαι), «Delay» (καθυστερώ) και «Defend» (υπερασπίζομαι). Αυτές οι λέξεις φαίνεται να παραπέμπουν στο βιβλίο του 2010 "Delay, Deny, Defend", το οποίο επικρίνει τη βιομηχανία ασφάλισης, ενώ είναι γνωστή φράση της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Το μότο «delay, deny, defend» χρησιμοποιείται από τους ασφαλιστές με σκοπό να κωδικοποιήσει με κυνικό τρόπο τις πρακτικές που πρέπει να ακολουθεί ένα «πετυχημένο» στέλεχος απέναντι στις αξιώσεις των ασφαλιζομένων.

Οι ερευνητές της αστυνομίας της Νέας Υόρκης εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης να προσπάθησε να αφήσει μήνυμα μέσω αυτών των ενδείξεων και προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν το απόκρυφο μήνυμα για να σχηματοποιήσουν το πιθανό κίνητρο του ασύλληπτου -μέχρι αυτή την ώρα- δολοφόνου. Σημειώνεται, ότι εξακολουθεί να υπάρχει σύγχυση για τις λέξεις που γράφτηκαν στις σφαίρες, καθώς τα μεγαλύτερα ΜΜΕ των ΗΠΑ διαφωνούν.

Ο 50χρονος Τόμσον πυροβολήθηκε τέσσερις φορές την Τετάρτη το πρωί (ώρα Νέας Υόρκης) έξω από το Hilton Hotel στο Midtown Μανχάταν. Ο δράστης, ένας μασκοφόρος ένοπλος που χρησιμοποίησε σιγαστήρα, φαίνεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας να περιμένει τον στόχο του και να πυροβολεί με ακρίβεια από κοντινή απόσταση. Ο Τόμσον κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο, ενώ ο δράστης διέφυγε με ηλεκτρικό ποδήλατο.

Η δολοφονία φαίνεται να ήταν στοχευμένη, σύμφωνα με τον επικεφαλής ντετέκτιβ του NYPD, Τζο Κένι. Ο Τόμσον, ένας από τους πιο ισχυρούς ηγέτες στη βιομηχανία ασφάλισης, ήταν CEO της UnitedHealthcare από το 2021 και υπό διερεύνηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για υπόθεση insider trading. Η σύζυγός του, Πολέτ Τόμσον, δήλωσε ότι η οικογένεια είχε δεχτεί απειλές στο παρελθόν, αν και τα κίνητρα των απειλών παραμένουν ασαφή.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνει τον ύποπτο να αγοράζει καφέ και σνακ σε κοντινό Starbucks πριν την επίθεση. Οι αρχές έχουν συλλέξει το ποτήρι και τη συσκευασία ως στοιχεία.

Ένα κινητό τηλέφωνο, που πιθανολογείται ότι ανήκει στον δράστη, βρέθηκε σε κοντινό σοκάκι. Οι αρχές έχουν αποκτήσει ένταλμα για την εξέτασή του. Το όπλο που χρησιμοποίησε ο δράστης φαίνεται να κόλλησε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αλλά ο δράστης κατάφερε να το επαναφέρει σε λειτουργία, δείχνοντας υψηλή εξοικείωση με τα πυροβόλα όπλα.

