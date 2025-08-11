Ποιος ήταν ο Άνας αλ-Σαρίφ, ο γνωστός δημοσιογράφος της Γάζας που σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα

Ο Άνας αλ-Σαρίφ υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του Al Jazeera στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο 28χρονος Παλαιστίνιος ανταποκριτής έχασε τη ζωή του την Κυριακή, όταν ισραηλινό πλήγμα έπληξε σκηνή που χρησιμοποιούσαν δημοσιογράφοι στην πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας συνολικά επτά ανθρώπους, ανάμεσά τους τέσσερις ακόμη εργαζόμενους του Al Jazeera και άλλους τοπικούς δημοσιογράφους.

Η επίθεση προκάλεσε έντονη διεθνή καταδίκη από τον ΟΗΕ, το Κατάρ, όπου εδρεύει το δίκτυο, και οργανώσεις υπέρ της ελευθερίας του Τύπου. Το Ισραήλ υποστήριξε ότι ο Σαρίφ ηγείτο «τρομοκρατικής ομάδας της Χαμάς» παρουσιάζοντας με τεκμηριωμένα στοιχεία, μία κατηγορία που ο ίδιος, το Al Jazeera και οργανώσεις Τύπου είχαν απορρίψει.

Από την Τζαμπάλια στα διεθνή δελτία

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην πυκνοκατοικημένη Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ο Σαρίφ εργάστηκε για περίπου δύο χρόνια στο Al Jazeera. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου παρέμεινε στη Γάζα, παρά τις ισραηλινές εντολές εκκένωσης, καταγράφοντας την καθημερινή ζωή των κατοίκων και τις συνέπειες των βομβαρδισμών.

Facebook Twitter Στιγμιότυπο από την κηδεία του Άνας αλ-Σαρίφ / Φωτ: EPA, αρχείου

Η παρουσία του στις ζωντανές συνδέσεις και η συνεχής καταγραφή των επιθέσεων τον έκαναν γνωστό σε διεθνές κοινό. Συχνά κάλυπτε επικίνδυνες περιοχές όπου είχαν σημειωθεί μαζικές απώλειες, ενώ μετέδιδε και τον θάνατο συναδέλφων του σε προηγούμενα πλήγματα.

Παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, ο Σαρίφ έζησε μεγάλα διαστήματα μακριά από την οικογένειά του. Τον Ιανουάριο ανάρτησε φωτογραφία με τα παιδιά του, γράφοντας ότι ήταν η πρώτη φορά που συναντούσε τον μικρότερο γιο του μετά από 15 μήνες πολέμου. Ο πατέρας του σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 σε ισραηλινό βομβαρδισμό.

Στενοί συνεργάτες του τον περιγράφουν ως θαρραλέο και αφοσιωμένο. «Πήγαινε εκεί όπου κανείς άλλος ρεπόρτερ δεν τολμούσε, ακόμη και στα μέρη που είδαν τις χειρότερες σφαγές», είπε ο Ραέντ Φακίχ από το Al Jazeera Arabic.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο Σαρίφ ήταν μέλος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς

Το Ισραήλ είχε στο παρελθόν κατηγορήσει τον Σαρίφ ότι ήταν μέλος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς. Μετά τον θάνατό του, ανακοίνωσε πως διαθέτει «αδιάσειστα στοιχεία» για τη στρατιωτική ιδιότητά του, αναφέροντας λίστες εκπαίδευσης, μισθοδοσίας και τηλεφωνικούς καταλόγους. Ωστόσο, δεν έχει δημοσιοποιήσει τεκμήρια που να πείθουν διεθνείς οργανώσεις.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Επιτροπής Προστασίας Δημοσιογράφων, Τζόντι Γκίνσμπεργκ, δήλωσε ότι ακόμη και προηγούμενη συνεργασία με τη Χαμάς δεν αρκεί για να θεωρηθεί κάποιος «νόμιμος στόχος» σε καιρό πολέμου, καθώς αυτό ορίζεται από το διεθνές δίκαιο.

Μια φωνή που δεν σώπασε

Μέχρι την τελευταία του ανάρτηση, ώρες πριν σκοτωθεί, ο Σαρίφ μετέδιδε για τον σφοδρό βομβαρδισμό της Γάζας. Σε μήνυμα που είχε ετοιμάσει για να δημοσιευθεί μετά τον θάνατό του, έγραψε: «Έδωσα κάθε προσπάθεια και όλη μου τη δύναμη για να είμαι στήριγμα και φωνή για τον λαό μου… Μην ξεχάσετε τη Γάζα».

This is my will and my final message. If these words reach you, know that Israel has succeeded in killing me and silencing my voice. First, peace be upon you and Allah’s mercy and blessings.



Allah knows I gave every effort and all my strength to be a support and a voice for my… — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

Από τον Οκτώβριο του 2023, σχεδόν 200 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη σύγκρουση, σύμφωνα με τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα. Ο θάνατος του Άνας αλ-Σαρίφ προστίθεται σε έναν μακρύ κατάλογο ανθρώπων του Τύπου που συνέχισαν να καλύπτουν τον πόλεμο γνωρίζοντας ότι μπορεί να γίνουν οι ίδιοι στόχος.

Με πληροφορίες από BBC