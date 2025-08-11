ΔΙΕΘΝΗ
Μήνυμα Τραμπ σε Πούτιν πριν τη συνάντηση: Θα προσπαθήσει να ανακτήσει εδάφη για την Ουκρανία

«Θα του πω "πρέπει να τερματίσεις αυτόν τον πόλεμο''» - Η συνάντηση των δύο προέδρων θα γίνει την Παρασκευή στην Αλάσκα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Έργο τέχνης με τίτλο «Η Ειρήνη» (2017) του Ρώσου καλλιτέχνη Alexey Sergienko που απεικονίζει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εκτίθεται ξανά στην γκαλερί του καλλιτέχνη στην Αγία Πετρούπολη/ ΕΡΑ
Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία θα πρέπει να παραχωρήσουν εδάφη η μία στην άλλη προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αναφορικά με τις συνομιλίες του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Τραμπ τόνισε- κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο- πως θα στοχεύσουν στο να αξιολογηθεί το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας.

Ντόναλντ Τραμπ: Συνάντηση με Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα

Επιπλέον, ο Τραμπ είπε πως οι συνομιλίες της Παρασκευής με τον Πούτιν στην Αλάσκα θα αποτελέσουν μια «διερευνητική συνάντηση» προκειμένου να καθοριστεί εάν ο Πούτιν διατίθεται να συνάψει μία συμφωνία. Όπως επισήμανε, ο ίδιος θα γνωρίζει μέσα σε δύο λεπτά εάν θα είναι πιθανή μια πρόοδος.

«Επομένως, θα μιλήσω με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και θα του πω, "πρέπει να τερματίσεις αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να τον τερματίσεις"», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, επισημαίνοντας πως ελπίζει σε μια «εποικοδομητική» συζήτηση την Παρασκευή.

«Πιστεύω πως αυτό θα πάει καλά, όμως θα μπορούσε να πάει άσχημα», υπογράμμισε ο Τραμπ, ενώ έκρινε πως είναι «άξιο σεβασμού» εκ μέρους του Ρώσου ομολόγου του το γεγονός ότι θα έρθει για αυτήν τη Σύνοδο σε αμερικανικό έδαφος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επίσης, ότι μια μελλοντική συνάντηση θα μπορούσε να συμπεριλάβει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και θα μπορούσε να καταλήξει σε μια τριμερή συνάντηση παρουσία του ιδίου και του Πούτιν. Ανέφερε επίσης πως θα επικοινωνήσει αμέσως με τον Ουκρανό πρόεδρο όπως και με Ευρωπαίους ηγέτες μετά τις συνομιλίες του με τον Πούτιν κι ότι ο στόχος του είναι να επιτευχθεί σύντομα μια εκεχειρία στην αιματηρή σύρραξη.

Ο 79χρονος Ρεπουμπλικανός τόνισε παράλληλα, πως νιώθει «λίγο απογοητευμένος που ο Ζελένσκι λέει ''πρέπει να έχω ένα πράσινο φως από το Σύνταγμα προκειμένου να παραχωρήσω εδάφη''». «Πήρε την άδεια να εισέλθει στον πόλεμο και να σκοτώσει όλον τον κόσμο, όμως έχει ανάγκη από μια άδεια για να προχωρήσει σε μια ανταλλαγή εδαφών;» διερωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: «Διότι, θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών».

Ντόναλντ Τραμπ: Θα προσπαθήσει να ανακτήσει εδάφη για την Ουκρανία

«Το γνωρίζω αυτό μέσω της Ρωσίας και μέσω συνομιλιών με όλους, προς όφελος της Ουκρανίας», είπε. Πρόσθεσε πως η Ρωσία έχει καταλάβει κάποια «πολύ βασικά εδάφη», όμως «θα προσπαθήσουμε να πάρουμε πίσω κάποια από αυτά τα εδάφη».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας προειδοποίησε το Σάββατο πως «κάθε απόφαση που θα ληφθεί σε βάρος μας, κάθε απόφαση που θα ληφθεί χωρίς την Ουκρανία, θα είναι μια απόφαση ενάντια στην ειρήνη».

Στο μεταξύ, ο ρωσικός στρατός έχει καταλάβει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας.

«Τελικά, θα τους βάλω και τους δύο (σ.σ τον Ζελένσκι και τον Πούτιν) σε ένα δωμάτιο, θα είμαι εκεί ή δεν θα είμαι εκεί και νομίζω ότι αυτό θα διευθετηθεί», είπε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί, και δεν είναι η πρώτη φορά, ότι θα μπορούσε επίσης να αποδεσμευτεί πλήρως από όλο αυτό. «Ίσως να πω "Καλή τύχη, συνεχίστε να πολεμάτε". Ή ίσως να πω "Μπορούμε να βρούμε μια συμφωνία"», ανέφερε.

 
