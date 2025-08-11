ΔΙΕΘΝΗ
Δασμοί Τραμπ: Αναστέλλονται «για άλλες 90 ημέρες» για την Κίνα

Το διάταγμα υπεγράφη λίγες ώρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: Facebook
Διάταγμα το οποίο αναστέλλει για άλλες 90 ημέρες την επιβολή δασμών στις εισαγωγές από την Κίνα υπέγραψε το βράδυ της Δευτέρας (11/8) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το CNBC, επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, το διάταγμα υπεγράφη λίγες ώρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που είχε δώσει ο Τραμπ μετά την προηγούμενη αναστολή δασμών στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων στις ΗΠΑ.

Η νέα απόφαση αναστολής ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα του πρόσφατου γύρου συνομιλιών μεταξύ διαπραγματευτών από τις ΗΠΑ και την Κίνα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Με πληροφορίες από CNBC και ΑΠΕ-ΜΠΕ

