Lil Nas X: Του πέταξαν στη σκηνή ερωτικό βοήθημα κατά τη διάρκεια συναυλίας- Η αντίδρασή του

Συνεχίζεται η νέα τάση των φανς να πετούν αντικείμενα στους τραγουδιστές σε συναυλίες και αυτή τη φορά αποδέκτης ήταν ο Lil Nas X.

O Lil Nas X ωστόσο κατάφερε να αποφύγει το αντικείμενο και να μην τραυματιστεί.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του European Lollapalooza στη Στοκχόλμη το Σαββατοκύριακο όταν ένας φαν πέταξε στον Lil Nas X που ερμήνευε εκείνη την ώρα το «Down Souf Hoes» στη σκηνή ένα ερωτικό βοήθημα.

Tο αντικείμενο φάνηκε να ξαφνιάζει τον Lil Nas X, ο οποίος κατάφερε να το αποφύγει. Ωστόσο, η έκπληξή του ήταν μεγαλύτερη όταν γύρισε για να δει το αντικείμενο και ανακάλυψε ότι ήταν ένα σεξουαλικό παιχνίδι. Πιο συγκεκριμένα ήταν ένα ανδρικό σεξουαλικό βοήθημα, κατασκευασμένο από καουτσούκ σιλικόνης, που προοριζόταν να προσομοιώνει τη σεξουαλική επαφή.

«Ποιος πέταξε το αιδοίο του στη σκηνή;!» είπε σαστισμένος ο Lil Nas X, κρατώντας το ερωτικό βοήθημα στο χέρι του.

Ωστόσο, τις τελευταίες μέρες είναι συχνό φαινόμενο οι φανς να πετούν αντικείμενα στους καλλιτέχνες επί σκηνής. Πιο ιδιαίτερο το περιστατικό με την Pink που της πέταξε ένας φαν ένα σακουλάκι με την τέφρα της μαμάς του.

Την περασμένη εβδομάδα, η Kelsea Ballerini χρειάστηκε να σταματήσει το σόου της στο Outlaw Field στον Βοτανικό Κήπο του Αϊντάχο, όταν ένας φαν πέταξε ένα βραχιόλι στη σκηνή και την χτύπησε στο μάτι. Μετά από μια σύντομη παύση, εκείνη συνέχισε το σόου, αλλά αργότερα είπε ότι συγκλονίστηκε από το περιστατικό.

Τον περασμένο μήνα, η Bebe Rexha παρουσίαζε ένα sold-out show στο Μανχάταν όταν ένας φαν τη χτύπησε στο πρόσωπο πετώντας ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο άνδρας που πέταξε το τηλέφωνο συνελήφθη και κατηγορήθηκε για επίθεση ενώ εκείνη χρειάστηκε να κάνει ράμματα.

SOMEONE THREW WHAT AT LIL NAS? 😭 pic.twitter.com/IH86ntinKs