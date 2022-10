Lil Nas X: Σταμάτησε συναυλία του για να πάει τουαλέτα- «Θα χρειαστώ ένα ή δυο λεπτάκια και επιστρέφω αμέσως»

O Lil Nas X σταμάτησε τη συναυλία του για να πάει στην τουαλέτα ενημερώνοντας και το κοινό του επί σκηνής.

Ο performer ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια σόου του στην Ατλάντα της Τζόρτζια, ότι πρέπει να καθυστερήσει την επανεμφάνισή του επειδή υπάρχει ανάγκη να πάει στην τουαλέτα.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, ακούγεται από το μικρόφωνο να εξηγεί στο κοινό που τον επευφημεί ότι πρέπει να παραμείνει εκτός σκηνής για λίγα λεπτά.

«Είμαι backstage και αυτό δεν είναι μέρος του σόου αλλά είμαι στην τουαλέτα» ακούστηκε να λέει (σε ελεύθερη μετάφραση).

«Θα χρειαστώ ένα ή δυο λεπτάκια και επιστρέφω αμέσως».

Ο ίδιος ο performer έκανε retweet το βίντεο που έγινε viral και είπε πως «Οι άνθρωποι αλήθεια νόμιζαν ότι έκανα πλάκα αλλά εγώ ήμουν πραγματικά στην τουαλέτα και «έριχνα δαίμονες» έγραψε με έναν αρκετά περιγραφικό τρόπο.

Οι φανς του φυσικά ξέσπασαν σε γέλια.

Ο Lil Nas X ξεκίνησε την περιοδεία του τον Σεπτέμβριο και προκάλεσε εντύπωση καθώς άνοιξε την πρώτη του συναυλία τραγουδώντας το «Pure/Honey» της Μπιγιονσέ.

he should've made his big shit part of the concert. pull up a toilet. like an alpha male https://t.co/fGX3mRzWOV