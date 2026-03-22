To Ισραήλ επιταχύνει τις κατεδαφίσεις στον Λίβανο «κατά το πρότυπο της Γάζας»

Ο ισραηλινός στρατός έλαβε εντολή να επιταχύνει την κατεδάφιση κατοικιών σε χωριά του νότιου Λιβάνου κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ.

Ο Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις θα κινηθούν «στο πρότυπο που εφαρμόστηκε στη Ράφα και τη Μπέιτ Χανούν» στη Λωρίδα της Γάζας, περιοχές που έχουν σε μεγάλο βαθμό ισοπεδωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι να «επιταχυνθεί η κατεδάφιση κατοικιών στα χωριά επαφής, ώστε να αποτραπούν απειλές κατά ισραηλινών κοινοτήτων».

Παράλληλα, είπε ότι δόθηκε εντολή στον στρατό να καταστρέψει γέφυρες στον ποταμό Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα, προκειμένου να αποτραπεί η μετακίνηση της Hezbollah προς τον νότο με οπλισμό. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ισραηλινά πλήγματα κατέστρεψαν δύο γέφυρες που συνέδεαν τον νότιο Λίβανο με την υπόλοιπη χώρα.

Πάνω από 1.000 νεκροί στον Λίβανο από ισραηλινά πλήγματα

Η νέα φάση των επιχειρήσεων στον Λίβανο ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου, μετά από εκτόξευση ρουκετών από τη Hezbollah προς το βόρειο Ισραήλ, σε απάντηση για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ σε κοινές αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ και Ισραήλ. Έκτοτε, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει επανειλημμένα φονικά πλήγματα στα πυκνοκατοικημένα νότια προάστια της Βηρυτού. Σύμφωνα με τον Guardian, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους τουλάχιστον 118 παιδιά, πάνω από 2.500 έχουν τραυματιστεί, ενώ περισσότεροι από ένα εκατομμύριο έχουν εκτοπιστεί.

Ο ισραηλινός στρατός έχει καλέσει τους αμάχους στον νότιο Λίβανο να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Λιτάνι, σε οδηγία που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ενώ έχει προχωρήσει και σε χερσαίες επιχειρήσεις στην περιοχή, εντείνοντας τους φόβους για ενδεχόμενη μακροχρόνια παρουσία.

Ισραηλινό άρμα μάχης επιχειρεί στον Λίβανο / Φωτ: EPA

Διεθνείς οργανισμοί εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις στους αμάχους. Η International Commission of Jurists σημειώνει ότι η αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών χωρίς να υπάρχει επιτακτική στρατιωτική ανάγκη μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου.

Όπως αναφέρει ο Guardian, σε συνδυασμό με τις επιχειρήσεις στο έδαφος και την καταστροφή υποδομών και κατοικιών, υπάρχει ο κίνδυνος να διαμορφώνεται μια στρατηγική που καθιστά αδύνατη την παραμονή αμάχων στις περιοχές αυτές.

Οι ανησυχίες ενισχύονται από δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και του Bezalel Smotrich, που έχει απειλήσει ότι τα νότια προάστια της Βηρυτού θα μπορούσαν να μετατραπούν σε «μια ακόμη Χαν Γιούνις», παραπέμποντας στην εκτεταμένη καταστροφή στη Γάζα.

Με πληροφορίες από Guardian

