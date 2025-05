Κρίστι Νόεμ: Δεν ήξερε τι είναι το habeas corpus - Το «μπέρδεψε» με τις απελάσεις

Σε μια εντυπωσιακή παρανόηση ενός από τα θεμελιώδη δικαιώματα του αμερικανικού Συντάγματος, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, περιέγραψε το habeas corpus ως «δικαίωμα του προέδρου να απελαύνει ανθρώπους από τη χώρα».

Η δήλωση έγινε την Τρίτη, κατά τη διάρκεια ακρόασης της Γερουσίας για τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας για το επόμενο οικονομικό έτος. Η γερουσιαστής των Δημοκρατικών Μάγκι Χάσαν ζήτησε από τη Νόεμ να εξηγήσει τι σημαίνει ο όρος «habeas corpus».

«Το habeas corpus είναι ένα συνταγματικό δικαίωμα του προέδρου να μπορεί να απομακρύνει άτομα από τη χώρα», απάντησε η υπουργός.

Η Χάσαν αντέδρασε άμεσα, διορθώνοντάς την: «Το habeas corpus είναι θεμελιώδες δικαίωμα που διαχωρίζει τις ελεύθερες κοινωνίες όπως η Αμερική από αυταρχικά καθεστώτα όπως η Βόρεια Κορέα». Στη συνέχεια τη ρώτησε αν στηρίζει «τη βασική αυτή προστασία», δηλαδή την υποχρέωση της κυβέρνησης να παρουσιάζει δημόσια και τεκμηριωμένα τους λόγους κράτησης ενός ατόμου.

Η Νόεμ απάντησε ότι «ναι, στηρίζει το habeas corpus», αλλά πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος «έχει τη συνταγματική εξουσία να αποφασίζει αν θα το αναστείλει».

Στην πραγματικότητα, το habeas corpus είναι η αρχή που προστατεύει κάθε άτομο από αυθαίρετη ή παράνομη κράτηση. Δίνει το δικαίωμα στους κρατούμενους να ζητήσουν δικαστική επανεξέταση της νομιμότητας της σύλληψής τους. Όπως αναφέρεται στο Άρθρο Ι, Παράγραφος 9 του Συντάγματος των ΗΠΑ, το habeas corpus μπορεί να ανασταλεί μόνο «σε περιπτώσεις εξέγερσης ή εισβολής, εφόσον το απαιτεί η δημόσια ασφάλεια» και μόνο από το Κογκρέσο, όχι από τον πρόεδρο.

«Η ρήτρα περί αναστολής είναι σαφής και περιοριστική», δήλωσε ο καθηγητής νομικής Μπράντον Γκάρετ από το Πανεπιστήμιο Duke. «Το habeas corpus μπορεί να ανασταλεί μόνο από το Κογκρέσο και μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις. Ο πρόεδρος δεν έχει αυτή την εξουσία».

Η δήλωση της Νόεμ έρχεται αφού ο Στίβεν Μίλερ, ένας υψηλόβαθμος σύμβουλος του προέδρου Τραμπ, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η κυβέρνηση εξετάζει τρόπους να περιορίσει το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας για παράτυπους μετανάστες. Μεταξύ των σεναρίων που ανέφερε είναι η ενεργοποίηση του «Νόμου περί Εχθρικών Αλλοδαπών» του 1798 (Alien Enemies Act), που επιτρέπει την κράτηση υπηκόων εχθρικών κρατών κατά τη διάρκεια πολέμου ή κρίσης.

«Το Σύνταγμα είναι σαφές», δήλωσε ο Μίλερ. «Η αναστολή του habeas corpus επιτρέπεται σε περίπτωση εισβολής».

