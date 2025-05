Habeas corpus: Η κυβέρνηση Τραμπ σκέφτεται να καταργήσει το δικαίωμα των κρατουμένων να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αναστείλει την εφαρμογή του habeas corpus, του θεμελιώδους δικαιώματος κάθε ανθρώπου να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της κράτησής του, σύμφωνα με δηλώσεις ενός από τους στενότερους συμβούλους του προέδρου.

Ο Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, δήλωσε την Παρασκευή πως το Σύνταγμα των ΗΠΑ επιτρέπει την αναστολή της νομικής αυτής προστασίας «σε περιπτώσεις εξέγερσης ή εισβολής». Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο όπου δικαστήρια έχουν αρχίσει να αντιδρούν σε κρατήσεις μεταναστών και διεθνών φοιτητών που έχουν γίνει υπό την αιγίδα της τρέχουσας μεταναστευτικής πολιτικής.

«Πολλά θα εξαρτηθούν από το αν τα δικαστήρια πράξουν το σωστό», δήλωσε ο Μίλερ, υπονοώντας ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να κινηθεί μονομερώς αν βρεθεί εμπόδιο από τη δικαστική εξουσία.

Stephen Miller says the White House is looking into suspending habeas corpus, which protects people from unlawful detentions: "A lot of it depends on whether the courts do the right thing or not." pic.twitter.com/AZLhFy79oZ

Τις τελευταίες εβδομάδες, δύο περιπτώσεις κρατήσεων είχαν προκαλέσει αντιδράσεις: Μια Τουρκάλα φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Tufts αφέθηκε ελεύθερη έπειτα από έξι εβδομάδες κράτησης, με δικαστή να κρίνει ότι παραβιάστηκε το δικαίωμά της σε habeas corpus. Αντίστοιχα, ένας Παλαιστίνιος φοιτητής του Columbia αφέθηκε ελεύθερος μετά από δικαστική προσφυγή με την ίδια νομική βάση.

Ωστόσο, δεν είναι όλα τα δικαστήρια διατεθειμένα να αμφισβητήσουν τη γραμμή της κυβέρνησης, καθώς ορισμένοι δικαστές έχουν ταχθεί υπέρ της.

Ο Μίλερ χαρακτήρισε το habeas corpus «προνόμιο» και ισχυρίστηκε ότι το Κογκρέσο έχει ήδη ψηφίσει νομοθεσία που αφαιρεί τη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων σε θέματα μετανάστευσης. Νομικοί αναλυτές αμφισβήτησαν ανοιχτά τη νομική βάση του ισχυρισμού του, υπενθυμίζοντας ότι μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να αναστείλει το habeas corpus – όχι ο πρόεδρος ή κάποιος συνεργάτης του.

Το CNN μετέδωσε ότι ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετέχει προσωπικά στις σχετικές συζητήσεις, παρότι δεν έχει αναφερθεί δημοσίως στο ενδεχόμενο αναστολής του δικαιώματος. Σε παλαιότερη δήλωσή του, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι υπάρχουν τρόποι για να παρακαμφθούν τα δικαστικά εμπόδια στις απελάσεις: «Υπάρχει ένας τρόπος που έχουν χρησιμοποιήσει τρεις πολύ σεβαστοί πρόεδροι. Ελπίζω να μη χρειαστεί να φτάσουμε εκεί».

As nationwide injunctions by activist radical Democrat judges continue, President Trump says there is a way to fight back. "There is one way that's been used by three very highly respected presidents, but we hope we don't have to go that route. But there is one way that has been… pic.twitter.com/SRaKjWtNYS