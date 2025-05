Η φωτογραφία με την οποία κατηγορείται πρώην επικεφαλής του FBI ότι κάλεσε για δολοφονία Τραμπ

Οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ διεξάγουν έρευνα σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, έπειτα από ανάρτηση που δημοσίευσε και στη συνέχεια διέγραψε στο Instagram, την οποία Ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι ερμήνευσαν ως κάλεσμα για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κόμεϊ είχε αναρτήσει φωτογραφία με κοχύλια τοποθετημένα στην άμμο ώστε να σχηματίζουν τον αριθμό «8647». Στη λεζάντα έγραψε: «Ωραίος σχηματισμός κοχυλιών στη βόλτα μου στην παραλία».

Ο αριθμός 86 αποτελεί στην αργκό έναν κωδικοποιημένο τρόπο να πεις «ξεφορτώσου κάποιον» ή «σκότωσέ τον», σύμφωνα με το λεξικό Merriam-Webster. Ο αριθμός 47 παραπέμπει στον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ, δηλαδή τον ίδιο τον Τραμπ.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, υποστήριξε ότι η ανάρτηση συνιστά κάλεσμα για τη δολοφονία του προέδρου. Ο Κόμεϊ, από την πλευρά του, διέψευσε κάθε πρόθεση βίας και διέγραψε την ανάρτηση.

Σε δήλωσή του στο X (πρώην Twitter), εκπρόσωπος των Μυστικών Υπηρεσιών ανέφερε: «Διερευνούμε με κάθε σοβαρότητα οποιαδήποτε δήλωση μπορεί να ερμηνευτεί ως εν δυνάμει απειλή προς άτομο που τελεί υπό την προστασία μας. Είμαστε ενήμεροι για την ανάρτηση του πρώην διευθυντή του FBI και παίρνουμε τέτοιου είδους ρητορική πολύ σοβαρά. Πέραν τούτου, δεν σχολιάζουμε δημόσια τις πληροφορίες ασφαλείας».

Σε επόμενη ανάρτησή του, ο Κόμεϊ εξήγησε ότι θεώρησε πως ο αριθμός στα κοχύλια «ήταν ένα πολιτικό μήνυμα», αλλά δεν είχε αντιληφθεί ότι κάποιοι συσχετίζουν τον αριθμό με βία. «Δεν μου πέρασε από το μυαλό, αλλά είμαι αντίθετος σε κάθε μορφή βίας, γι' αυτό και αφαίρεσα την ανάρτηση», έγραψε.

Η υπόθεση έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ έχει επιβιώσει από δύο απόπειρες δολοφονίας μέσα στον τελευταίο χρόνο. Ο νυν διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε στο X ότι το Γραφείο γνωρίζει για την ανάρτηση και βρίσκεται σε επικοινωνία με τις Μυστικές Υπηρεσίες, καθώς αυτές έχουν την κύρια αρμοδιότητα σε τέτοια περιστατικά.

We are aware of the recent social media post by former FBI Director James Comey, directed at President Trump. We are in communication with the Secret Service and Director Curran. Primary jurisdiction is with SS on these matters and we, the FBI, will provide all necessary support.