Κόσμος χορεύει στην πίστα και το κλαμπ συλλέγει ενέργεια από την θερμότητα των σωμάτων τους

Το κλαμπ SWG3 στη Γλασκώβη εγκατέστησε ένα σύστημα, το οποίο δημιουργεί ανανεώσιμη ενέργεια από την θερμότητα του σώματος των ανθρώπων, που χορεύουν στην πίστα.

Η θερμότητα των χορευτών διοχετεύεται μέσω μιας αντλίας σε οπές βάθους 200 μέτρων που μπορούν να φορτιστούν σαν θερμική μπαταρία.

Στη συνέχεια, η ενέργεια επιστρέφει στις αντλίες θερμότητας, αναβαθμίζεται σε κατάλληλη θερμοκρασία και εκπέμπεται πίσω στην SWG3.

Οι ιδιοκτήτες λένε ότι αυτό θα τους επιτρέψει να αποσυνδέσουν πλήρως τους λέβητες φυσικού αερίου του χώρου, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 70 τόνους CO2 ετησίως.

Ο Ντέιβιντ Τάουνσεντ, ιδρυτής της εταιρείας συμβούλων γεωθερμικής ενέργειας TownRock Energy, που σχεδίασε το σύστημα Bodyheat, δήλωσε στο BBC News: «Όταν αρχίζετε να χορεύετε, σε χαλαρό ρυθμό, τους Rolling Stones ή κάτι τέτοιο, μπορεί να παράγετε 250W. Αλλά αν έχετε έναν μεγάλο DJ που κάνει τους πάντες να χοροπηδάνε πάνω κάτω, μπορείτε να παράγετε 500-600W θερμικής ενέργειας».

Ο διευθύνων σύμβουλος του SWG3, Άντριου Φλέμινγκ-Μπράουν είπε πως έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2025.

«Κάποιος πρέπει να κάνει αυτή την πρώτη επένδυση», είπε, «αλλά ελπίζουμε ότι θα αποδώσει με τον καιρό».

What a night on Sunday celebrating our 𝗕𝗢𝗗𝗬𝗛𝗘𝗔𝗧 energy system at the venue with @HONEYDIJON!



𝗕𝗢𝗗𝗬𝗛𝗘𝗔𝗧 is an innovative new method of thermal control that will reduce our site’s energy usage, with potential savings of up to 70 tonnes of carbon a year. pic.twitter.com/EU118GFqjq