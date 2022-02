Η Βρετανία θα καταργήσει από τις 24 Φεβρουαρίου το μέτρο της υποχρεωτικής καραντίνας για τους πολίτες που βρίσκονται θετικοί σε τεστ ανίχνευσης Covid-19, όπως δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

«Μέχρι την 1η Απριλίου θα εξακολουθήσουμε να συστήνουμε στους πολίτες που βρίσκονται θετικοί σε τεστ για κορωνοϊό να παραμένουν στο σπίτι. Στη συνέχεια, όμως, θα ενθαρρύνουμε όσους εμφανίζουν συμπτώματα Covid-19 να επιδεικνύουν ατομική ευθύνη» συμπλήρωσε ο βρετανός πρωθυπουργός στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσουν οι δωρεάν μαζικές δειγματοληψίες για την ανίχνευση του κορωνοϊού, επισημαίνοντας ότι θα υπάρχει μέριμνα για όσους ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. «Από την 1η Απριλίου, όταν θα έχει τελειώσει ο χειμώνας και ο ιός θα μεταδίδεται λιγότερο εύκολα, θα σταματήσουμε τα δωρεάν τεστ για το ευρύ κοινό», δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον.

