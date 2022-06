Κολομβία: Κατέρρευσε ξύλινη κερκίδα σε ταυρομαχία -Τουλάχιστον 4 νεκροί

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν μετά από κατάρρευση κερκίδας κατά τη διάρκεια ταυρομαχίας στην κεντρική Κολομβία, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Έχει εμφανιστεί πλάνα που δείχνει την ξύλινη κερκίδα γεμάτη με θεατές να καταρρέει σε ένα στάδιο στην Ελ Εσπινάλ την Κυριακή.

Όπως αναφέρει το BBC, άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης corraleja, όταν θεατές ενθαρρύνονται να μπουν στο ρινγκ.

Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.

Προσοχή, σκληρές εικόνες

#BREAKING: At least four people killed, more than 500 others injured in stadium collapse at bullfight in El Espinal, Colombiapic.twitter.com/eTtZsKhzIo