Κίνα: Απόκοσμες εικόνες από το πέρασμα του τυφώνα Wipha - Κατευθύνεται προς το Βιετνάμ

Ο τυφώνας Wipha κατευθύνεται προς την βόρεια ακτογραμμή του Βιετνάμ, με σχεδόν 350.000 στρατιώτες να βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητα.

H κρατική μετεωρολογική υπηρεσία προέβλεψε έως και 50 εκατοστά βροχής, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, στις 06:00 το πρωί, η καταιγίδα Wipha βρισκόταν 60 χιλιόμετρα από την ακτή της πόλης Χάιφονγκ (Haiphong), με ταχύτητες ανέμου έως 102 χλμ/ώρα και κατευθυνόταν νοτιοδυτικά με ταχύτητα 15 χλμ/ώρα.

Μετά την προσγείωσή της στις επαρχίες Χουνγκ Γιεν (Hung Yen) και Νιν Μπιν (Ninh Binh), προβλέπεται ότι ο Wipha θα εξασθενήσει και θα μετατραπεί σε χαμηλό βαρομετρικό το βράδυ της Τρίτης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές. Αυτόπτες μάρτυρες στην Haiphong, μια βιομηχανική βάση με σημαντικά λιμάνια, ανέφεραν ότι οι άνεμοι και η βροχή ήταν μέτρια το πρωί της Τρίτης.

«Μπορούμε να κυκλοφορήσουμε έξω σήμερα το πρωί, επειδή ο άνεμος δεν είναι πολύ δυνατός», είπε ένας κάτοικος του νησιού Cat Ba, στην περιοχή Haiphong.

Ωστόσο, τις τελευταίες 48 ώρες, το πέρασμα του τυφώνα από τη νότια Κίνα, άφησε πίσω του την απόλυτη καταστροφή. Οι τοπικές Αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και 10 αγνοουμένους λόγω των σφοδρότατων ανέμων και των έντονων βροχοπτώσεων.

Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Κίνας CCTV, μόνο στην επαρχία Σαντόνγκ, στα ανατολικά, έχουν χάσει τη ζωή τους δύο άνθρωποι και αγνοείται η τύχη άλλων 10, με το ύψος της βροχής να ανέρχεται έως και τα 364 χιλιοστά στην περιοχή Λαϊγού της Τζινάν.

People struggled to walk and scrambled for cover as Typhoon Wipha barreled through southern China with powerful winds over the weekend. pic.twitter.com/ZolyMuaD8g