Χονγκ Κονγκ: Ο τυφώνας Wipha «σαρώνει» την πόλη - Ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων

Το Χονγκ Κονγκ εξέδωσε την ανώτατη προειδοποίηση για τροπικό κυκλώνα, καθώς ο τυφώνας Wipha έπληξε την περιοχή, αναγκάζοντας τις αρχές να ακυρώσουν μαθήματα στα σχολεία και εκατοντάδες πτήσεις.

Σύμφωνα με το μετεωρολογικό παρατηρητήριο της πόλης, στις 10 το πρωί της Κυριακής ο Wipha βρισκόταν περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Χονγκ Κονγκ. Τεράστια κύματα παρατηρήθηκαν στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής του νησιού του Χονγκ Κονγκ.

Hong Kong issued its highest storm-warning signal as Typhoon Wipha brought heavy rain and wind, forcing the cancellation of more than 200 flights https://t.co/eNm8aqsSl0 pic.twitter.com/WDIfmLf2Nt — Reuters (@Reuters) July 20, 2025

Το παρατηρητήριο εξέδωσε την προειδοποίηση Τ10, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, αναφέροντας ότι «αναμένονται άνεμοι με μέση ταχύτητα 118 χιλιομέτρων την ώρα ή και περισσότερο» και ότι αυτοί οι άνεμοι «συνιστούν σοβαρή απειλή για το Χονγκ Κονγκ».

Οι κινεζικές επαρχίες Χαϊνάν και Γκουανγκντόνγκ τέθηκαν επίσης σε υψηλή επιφυλακή, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

❗️🇭🇰🌀🇨🇳 - Typhoon Wipha brought heavy rains and strong winds to Hong Kong, causing fallen trees, collapsed scaffolding, and sending over 200 people to temporary shelters.



The storm, which recorded over 110 mm of rain in three hours and wind gusts exceeding 167 kph, was… pic.twitter.com/D7R2TXtrxJ — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 20, 2025

Η καταιγίδα, που απέκτησε τη δύναμη τυφώνα κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατευθυνόταν προς το Μακάο και την κοντινή κινεζική πόλη Τσουχάι. Αναμενόταν να πλήξει την ξηρά αργά την Κυριακή και στη συνέχεια να κινηθεί δυτικά, φτάνοντας στο Βιετνάμ αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Εκπρόσωπος της αρχής του αεροδρομίου του Χονγκ Κονγκ δήλωσε την Κυριακή ότι περίπου 500 πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω των καιρικών συνθηκών, ενώ περίπου 400 επαναπρογραμματίστηκαν για αργότερα την ίδια ημέρα.

Grade 9 Typhoon in Hong Kong



This is how a Grade 9 typhoon feels like, airport is shut, actually the whole city is closed.



Everyone is inside. pic.twitter.com/tAPsS26WGa — Rajesh Sawhney 🇮🇳 (@rajeshsawhney) July 20, 2025

Εκατοντάδες άνθρωποι κατέφυγαν σε προσωρινά καταφύγια που λειτουργούν υπό την ευθύνη της κυβέρνησης. Ένας άνδρας ζήτησε ιατρική βοήθεια στα επείγοντα ενός δημόσιου νοσοκομείου το πρωί της Κυριακής, ενώ οι αρχές έλαβαν περισσότερες από δώδεκα αναφορές για δέντρα που έπεσαν.

Οι αρχές ανέστειλαν τα μαθήματα όλων των ημερήσιων σχολείων και των παιδικών σταθμών για την Κυριακή.

Τα τοπικά τρένα λειτούργησαν με περιορισμένα δρομολόγια, ενώ σε ορισμένα υπαίθρια τμήματα της γραμμής η κυκλοφορία διακόπηκε εντελώς.

Ο Wipha προκάλεσε έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες στις Φιλιππίνες, όπου δύο άτομα έχουν αναφερθεί ως αγνοούμενα, σύμφωνα με το εθνικό συμβούλιο αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας.

Το Χονγκ Κονγκ είχε ενεργοποιήσει τελευταία φορά το σήμα Τ10 για τον υπερτυφώνα Saola το 2023.

Με πληροφορίες από Guardian