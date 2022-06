Κίνα: Άγριος ξυλοδαρμός γυναικών από άνδρες σε εστιατόριο, επειδή μία αντέδρασε σε παρενόχληση

Αποτροπιασμό και αντιδράσεις προκαλεί στην Κίνα ένα βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό παρέας γυναικών από άνδρες, σε εστιατόριο, επειδή μία από αυτές αντέδρασε σε παρενόχληση.

Η αστυνομία συνέλαβε εννιά άνδρες για την επίθεση στις γυναίκες, δύο από τις οποίες κατέληξαν στο νοσοκομείο τραυματισμένες. Η ζωή τους δεν είναι σε κίνδυνο και η κατάστασή τους είναι σταθερή, ενώ άλλες δύο τραυματίστηκαν πιο ελαφρά.

Η επίθεση σε βάρος των γυναικών έγινε σε εστιατόριο στην πόλη Τανγκσάν, στην επαρχία Χεμπέι, την Παρασκευή. Ένας άνδρας πλησίασε τραπέζι στο οποίο καθόταν μια παρέα γυναικών και ακούμπησε το χέρι του στην πλάτη μίας εξ αυτών.

Η γυναίκα απομάκρυνε το χέρι του και εκείνος επέμεινε, παρά τις αντιδράσεις της. Τότε, ο άνδρας τη χαστούκισε και ξέσπασε καβγάς. Κι άλλοι άνδρες άρχισαν να χτυπούν άγρια τη γυναίκα που αντέδρασε και τις υπόλοιπες της παρέας της. Οι δράστες έριξαν τα θύματά τους στο πάτωμα, τις κλωτσούσαν, τους πέταξαν ακόμη και καρέκλα.

5 men in Tangshan (唐山), Hebei province, brutally assaulted a woman in a restaurant after she turned down unwanted attention from one of them. The woman suffered serious injuries, and the attack has sparked furious demands to address misogyny in China.



