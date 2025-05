Κατέρρευσε στον αέρα του Fox News πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ

Αναστάτωση προκλήθηκε σε ζωντανή εκπομπή του Fox News όταν η πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ και ακροδεξιά αναλύτρια Καμρίν Κίνσεϊ κατέρρευσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης.

Η Κίνσεϊ συμμετείχε σε συζήτηση με τον παρουσιαστή Τζόναθαν Χαντ για τις πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Κίνσεϊ φαίνεται να μπερδεύει τα λόγια της λίγο πριν τα μάτια της γυρίσουν και πέσει από την καρέκλα της.

«Δεν πρόκειται για ιδεολογία, αλλά για ανικανότητα... ή... όχι για...», λέει, πριν χάσει τις αισθήσεις της.

🚨 NEW: Last night, Fox News MAGA commentator Camryn Kinsey fainted on live TV—in the middle of a rant about President Biden’s health.



You seriously cannot make this stuff up. 🤦 pic.twitter.com/RvPU3MZcRH