Κατάρρευση γέφυρας στη Βαλτιμόρη: Ανασύρθηκε και το τελευταίο θύμα

Ανασύρθηκε το πτώμα του τελευταίου θύματος από την κατάρρευση της γέφυρας στη Βαλτιμόρη, που προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων στα τέλη Μαρτίου, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές στην πολιτεία του Μέριλαντ.

Το "Dali", ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με μήκος 300 μέτρων, προσέκρουσε στις 26 Μαρτίου σε έναν πυλώνα της γέφυρας Φράνσις Σκοτ Κι της Βαλτιμόρης, προκαλώντας την κατάρρευσή της. Έξι εργάτες που πραγματοποιούσαν εργασίες επισκευής στο οδόστρωμα της γέφυρας η οποία χτυπήθηκε από το πλοίο θεωρήθηκαν αγνοούμενοι. Δύο άλλοι είχαν διασωθεί.

