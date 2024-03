Βαλτιμόρη: «The bridge is down - Η γέφυρα μόλις κατέρρευσε» - Ηχητικό ντοκουμέντο

Το ηχητικό ντοκουμέντο, της στιγμής που η μοιραία γέφυρα στη Βαλτιμόρη καταρρέει, μετά την πρόσκρουση του πλοίου Dali στον πυλώνα της, δίνει στη δημοσιότητα η Αρχή Μεταφορών του Μέριλαντ

Στο ηχητικό αποκαλύπτονται οι συνομιλίες των πανικόβλητων υπαλλήλων που ανακοινώνουν στο κέντρο επικοινωνίας ότι η γέφυρα στον ποταμό Πατάψκο στη Βαλτιμόρη έχει καταρρεύσει.

LATEST - Maryland Transportation Authority dispatch audio has revealed the panicked moments before and after the Key bridge collapse in Maryland Tuesday.



🔴 Workers are heard scrambling to shut down the bridge as a shipping container lost its steering. pic.twitter.com/3em3Ymabks