Βαλτιμόρη - Γέφυρα: Πώς έγινε η τραγωδία με το πλοίο Dali - Η ανασύνθεση των 25 λεπτών πριν την πρόσκρουση από το Marine Traffic

Σε θρίλερ εξελίσσονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Βαλτιμόρη, καθώς μετά από την κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key, τουλάχιστον επτά αυτοκίνητα βρέθηκαν στο νερό.

Δύο άνθρωποι έχουν διασωθεί, με έναν από αυτούς να τραυματίζεται «βαριά», μετά από την κατάρρευση της γέφυρας της Βαλτιμόρης. Σε συνέντευξη Τύπου, ο Τζέιμς Γουάλας, επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος της Βαλτιμόρης, είπε ότι «τουλάχιστον επτά» οχήματα έπεσαν στο νερό. Η παλίρροια στο συγκεκριμένο σημείο του ποταμού Πατάψκο προσθέτει προκλήσεις στις προσπάθειες διάσωσης, είπε, σημειώνοντας ότι οι διασώστες δίνουν μάχη με το σκοτάδι και είναι πιθανό άνθρωποι να αγνοούνται ακόμα.

Ποιο είναι το πλοίο που ευθύνεται για την κατάρρευση της γέφυρας στη Βαλτιμόρη

Τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων δείχνουν ότι το πλοίο που προσέκρουσε και προκάλεσε την κατάρρευση της γέφυρας της Βαλτιμόρης είναι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Σιγκαπούρης, το Dali. Το πλοίο απέπλευσε από το λιμάνι της Βαλτιμόρης για ένα ταξίδι 27 ημερών, μέχρι την πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, Κολόμπο.

Η Synergy Marine Corp είπε ότι το Dali συγκρούστηκε με έναν από τους πυλώνες της γέφυρας και ότι όλα τα μέλη του πληρώματος του, συμπεριλαμβανομένων των δύο πιλότων, είναι καλά και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Η Maersk είπε ότι το πλοίο που εκμεταλλευόταν η Synergy Group, το οποίο συνετρίβη στη γέφυρα στη Βαλτιμόρη, ναυλώθηκε από τη Maersk και μετέφερε φορτίο πελατών της Maersk, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Reuters.

Μυστήριο με την πρόσκρουση του πλοίου στη γέφυρα της Βαλτιμόρης

Το μυστήριο παραμένει αναφορικά με το πώς το πλοίο έπεσε πάνω στον πυλώνα της γέφυρας, αφής στιγμής υπάρχουν πολλά δεδομένα πάνω στο πλοίο τα οποία θα έπρεπε να έχουν αποτρέψει το συμβάν.

Η διαδικασία που ακολουθείται, όταν ένα πλοίο θέλει να διασχίσει ένα πλωτό ποτάμι, προβλέπει ότι ανεβαίνουν πάντα πιλότοι, οι οποίοι παίρνουν τον έλεγχο του βαποριού και το οδηγούν στον προορισμό του, όπως για παράδειγμα γίνεται όταν ένα πλοίο διαπλέει τη διώρυγα του Σουέζ. H διαδικασία αυτή ακολουθείται διότι ο κάθε καπετάνιος δεν γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες στα ποτάμια των ΗΠΑ, όπως το πλάτος, το επί μέρους βάθος σε διάφορα σημεία ή τις γέφυρες των ποταμών.

Όταν ένα πλοίο εισέρχεται σε ένα ποτάμι, υπάρχουν δύο ρεύματα κίνησης, ένα ανοδικό και ένα καθοδικό. Ο καπετάνιος όμως δεν γνωρίζει το πού είναι η νοητή διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο πλωτών οδών, ή αλλιώς το «separation zone», όπως λέγεται και το οποίο γνωρίζει το λιμεναρχείο Βαλτιμόρης.

Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η εκάστοτε εταιρεία πληρώνει πιλότους, οι οποίοι ανεβαίνουν στο πλοίο και το καθοδηγούν σωστά στην πορεία του μέχρι να φτάσει στο λιμάνι που βρίσκεται στο εκάστοτε ποτάμι, ή μέχρι να εξέλθει από το ποτάμι στη θάλασσα. Παρά το μερίδιο ευθύνης που μπορεί να φέρουν ο ρόλος των πιλότων πάνω στο πλοίο είναι συμβουλευτικός και την πλήρη ευθύνη για ό,τι κι αν συμβεί φέρει ο καπετάνιος.

Όμως, αν κάποιος αναλογιστεί ότι οι πιλότοι είναι άνθρωποι και θα μπορούσαν να κάνουν κάποιο λάθος, έρχεται η τεχνολογία να προσθέσει έναν ακόμα παράγοντα, που θα έπρεπε να είχε αποτρέψει την πρόσκρουση. Το βαπόρι, πέρα από τα δύο ραντάρ που έχει, διαθέτει και δύο συστήματα Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS). Αυτά τα συστήματα ειδοποιούν όταν το πλοίο είναι σε πορεία σύγκρουσης.

Έλληνες καπετάνιοι χαρακτηρίζουν την πρόσκρουση του πλοίου στη γέφυρα Francis Scott Key, της Βαλτιμόρης, στον ποταμό Πατάψκο «περίεργο», καθώς υπάρχει ένα άλλο στοχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψιν: Τα πόδια της γέφυρας είναι χαρτογραφημένα. Συνεπώς ακόμα κι αν οι πιλότοι κάνουν λάθος, τα συστήματα θα έπρεπε να έχουν ενεργοποιηθεί και να έχει σημάνει συναγερμός ότι το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων είναι σε πορεία πρόσκρουσης.

Ανεξήγητα επιταχυνόμενη η πορεία του πλοίου

Όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες από το Marine Traffic, το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων βρίσκεται σε μία ανεξήγητα επιταχυνόμενη πορεία από τη στιγμή του απόπλου μέχρι τη στιγμή που προσκρούει στη γέφυρα.

Ώρα 7 ώρα Ελλάδας αποπλέει



Δέκα λεπτά μετά τον απόπλου ανεβάζει ταχύτητα 3,8 κόμβων

Στις 7.15 ώρα Ελλάδας ανεβάζει ξανά ταχύτητα στους 6,2 κόμβους

Στις 7.20 ώρα Ελλάδας το Dali έχει αναπτύξει ταχύτητα 7,9 κόμβους

Στις 7:25 ώρα Ελλάδας, λίγα λεπτά πριν από την πρόσκρουση στη γέφυρα του ποταμού Πατάψκο το πλοίο έχει αναπτύξει ταχύτητα 8,8 κόμβων

Σε αυτή τη διαδικασία, κατά την οποία οι πιλότοι έχουν τον έλεγχο του πλοίου ακολουθείται σταθερή χαμηλή ταχύτητα, μέχρι να οδηγηθεί το πλοίο στο σημείο όπου οι πιλότοι αποχωρούν και αναλαμβάνει πάλι τον απόλυτο έλεγχο ο καπετάνιος του πλοίου.

Το πλοίο φαίνεται να στρίβει προς τη γέφυρα της Βαλτιμόρης

Ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε δείχνει τα τελευταία λεπτά της πορείας του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, κατά μήκος του ποταμού Πατάψκο, μέχρι και τη στιγμή που πέφτει πάνω στη γέφυρα. Όπως δείχνει το βίντεο, το πλοίο φαίνεται να αλλάζει πορεία και να σταθεροποιείται σε κατεύθυνση ακριβώς προς τον πυλώνα της γέφυρας, χωρίς να διαφαίνεται κάποια απόπειρα αλλαγής τη πορείας, λίγο πριν την πρόσκρουση.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube έδειξε το πλοίο να πέφτει στη γέφυρα στο σκοτάδι. Οι προβολείς των οχημάτων φαίνονται στη γέφυρα καθώς τεράστια κομμάτια της γέφυρας κατέρρευσαν στον ποταμό Πατάψκο και το πλοίο πήρε φωτιά.

#BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse



Many cars and people reported in the water. pic.twitter.com/UnJM5pniFr — Clash Report (@clashreport) March 26, 2024

"Λάβαμε πολλές κλήσεις στο 911 γύρω στη 1:30 π.μ., ότι ένα σκάφος χτύπησε τη γέφυρα στη Βαλτιμόρη, προκαλώντας την κατάρρευση. Αυτή τη στιγμή πρόκειται για ένα περιστατικό μαζικών ατυχημάτων και αναζητούμε επτά άτομα που βρίσκονται στο ποτάμι", δήλωσε στο Reuters ο διευθυντής επικοινωνιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Βαλτιμόρης, Kevin Cartwright.

Live εικόνα από το σημείο που κατέρρευσε η γέφυρα στη Βαλτιμόρη

Ο Pete Buttigieg, ο υπουργός Μεταφορών, είπε ότι έχει μιλήσει με αξιωματούχους του Μέριλαντ και της Βαλτιμόρης. «Οι προσπάθειες διάσωσης παραμένουν σε εξέλιξη και οι οδηγοί στην περιοχή της Βαλτιμόρης θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών ανταποκριτών σχετικά με τις παρακάμψεις και την αντίδραση», είπε.

I’ve spoken with Gov. Moore and Mayor Scott to offer USDOT’s support following the vessel strike and collapse of the Francis Scott Key bridge. Rescue efforts remain underway and drivers in the Baltimore area should follow local responder guidance on detours and response. — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) March 26, 2024

Ο κυβερνήτης του Μέριλαντ, Γουές Μουρ, δήλωσε σε δήλωση ότι κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Εργαζόμαστε με μια διυπηρεσιακή ομάδα για να αναπτύξουμε γρήγορα ομοσπονδιακούς πόρους από την κυβέρνηση Μπάιντεν», είπε, προσθέτοντας: «Είμαστε ευγνώμονες για τους γενναίους άνδρες και γυναίκες που καταβάλλουν προσπάθειες για τη διάσωση των εμπλεκομένων και προσευχόμαστε για την ασφάλεια όλων. Θα παραμείνουμε σε στενή επαφή με ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές οντότητες που πραγματοποιούν προσπάθειες διάσωσης καθώς συνεχίζουμε να αξιολογούμε και να ανταποκρινόμαστε σε αυτήν την τραγωδία».

Statement from @GovWesMoore on the collapse of the Francis Scott Key Bridge:



My office is in close communication with U.S. Transportation Secretary Pete Buttigieg, Baltimore Mayor Brandon Scott, Baltimore County Executive Johnny Olszewski, and the Baltimore Fire Department as… — Carter Elliott, IV (@CarterElliottIV) March 26, 2024

Διαφορετικές υπηρεσίες είναι παρούσες στο σημείο για να φέρουν εξοπλισμό για να καλύψουν μια μεγάλη περιοχή έρευνας, σημείωσε.