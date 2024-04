Κατάρρευση γέφυρας  στη Βαλτιμόρη: Το FBI ξεκίνησε έρευνα

Το FBI ξεκίνησε έρευνα έπειτα από την κατάρρευση μιας γέφυρας στα τέλη Μαρτίου στη Βαλτιμόρη, στις ανατολικές ΗΠΑ, στην οποία προσέκρουσε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, όπως έγραψε σήμερα η εφημερίδα Washington Post.

Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Γαλλικό Πρακτορείο, το FBI επιβεβαίωσε πως βρίσκεται «πάνω στο φορτηγό πλοίο Dali» προκειμένου να διεξάγει εκεί «επιχειρήσεις της δικαστικής αστυνομίας», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες ούτε να επιβεβαιώσει την έναρξη μιας έρευνας. Στα τέλη Μαρτίου, αυτό το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, μήκους 300 μέτρων, προσέκρουσε σε έναν πυλώνα της γέφυρας Francis Scott Key της Βαλτιμόρης, στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, προκαλώντας την κατάρρευσή της.

It’s been 2.5 weeks since the Baltimore Bridge collapsed. Progress is slow. The ship and containers remain, as does most of the collapsed bridge. pic.twitter.com/NqwsyNlFe9