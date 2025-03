Καταβεβλημένος ο πάπας Φραγκίσκος στο πρώτο ηχητικό μήνυμα από το νοσοκομείο

Ο Πάπας Φραγκίσκος έστειλε το πρώτο ηχητικό μήνυμα μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο τον περασμένο μήνα.

Ο Πάπας ευχαρίστησε τον κόσμο που του ευχήθηκε στην ηχογράφηση, που μοιράστηκε με τους πιστούς κατά την έναρξη της βραδινής προσευχής του Ροδαρίου στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Συγκεκριμένα, είπε: «Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τις προσευχές σας για την υγεία μου από την Πλατεία. Είμαι μαζί σας από εδώ. Είθε ο Θεός να σας ευλογεί και η Παναγία να σας προστατεύει. Σας ευχαριστώ».

Ο καρδινάλιος που προήδρευε της προσευχής είχε πει στο πλήθος ότι είχε «όμορφα νέα, ένα όμορφο δώρο» να μοιραστεί. Μετά το ηχητικό, φανερά έκπληκτοι οι πιστοί ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Ο Πάπας ηχογράφησε το ηχητικό μήνυμα στη μητρική του γλώσσα, την ισπανική, από το νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης, όπου λαμβάνει θεραπεία για διπλή πνευμονία.

