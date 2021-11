Ένας μικρός «στόλος» από τζετ σκι, κανό, φουσκωτά και βάρκες επιστρατεύτηκε στον Καναδά για τη διάσωση δεκάδων αγελάδων που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά πλημμυρών που πλήττουν σφοδρά τη Βρετανική Κολομβία.

Η συγκεκριμένη περιοχή δέχτηκε μέσα σε ένα 24ωρο κατακλυσμιαίων βροχοπτώσεων όγκο νερού ενός μήνα.



Αγρότες και κάτοικοι της περιοχής, με κίνδυνο της δικής τους ζωής, αγωνίστηκαν να σώσουν τις αγελάδες καθώς γρήγορα το νερό ξεπέρασε τα κεφάλια των ζώων που παρασύρθηκαν από τους χειμάρρους.



«Πρόκειται για καταστροφή» δήλωσε ο Χένρι Μπράουν, δήμαρχος του Άμποτσφορντ, μία από τις σοβαρότερα πληγείσες περιοχές, βλέποντας τις απεγνωσμένες προσπάθειες διάσωσης των ζώων.

«Όταν βλέπω τα μοσχάρια κάτω από το νερό και μετά να τα πετάν' πάνω στις βάρκες για να τα σώσουν, από τη μία σκίζεται η καρδιά μου. Από την άλλη, είμαι τόσο εντυπωσιασμένος από την αγροτική μας κοινότητα που συνασπίστηκε για να βοηθήσει ο ένας τον άλλον» πρόσθεσε ο ίδιος.

Farmers in Canada used motorboats, canoes, dinghies, and jet-skis to move dozens of trapped cows in the flood-hit Canadian province of British Columbia. See these images#ITPhotoblog #Canada #BritishColumbia #cows #CowRescue #flood #CanadaFlood



Image Courtesy: Reuters pic.twitter.com/HD20BwMKVo