Κάμαλα Χάρις: Εξασφάλισε την ευρεία υποστήριξη που είναι απαραίτητη για να γίνει υποψήφια πρόεδρος των ΗΠΑ

Η αμερικανίδα αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις τόνισε πως είναι «υπερήφανη» διότι «εξασφάλισε την ευρεία υποστήριξη που είναι απαραίτητη για να γίνει η υποψήφια» του Δημοκρατικού κόμματος για την προεδρία, αντικαθιστώντας τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Νωρίτερα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η πλειοψηφία των αντιπροσώπων στο συνέδριο της παράταξης, συνολικά είναι κάπου 3.900, έχουν εκφράσει πλέον την πρόθεσή τους να την υποστηρίξουν. «Ανυπομονώ να μπορέσω σύντομα να αποδεχθώ επίσημα» το χρίσμα, σημείωσε η κυρία Χάρις στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

Tonight, I am proud to have earned the support needed to become our party’s nominee.



Over the next few months, I'll be traveling across the country talking to Americans about everything on the line. I fully intend to unite our party and our nation, and defeat Donald Trump. pic.twitter.com/Bsq3N6pMAi