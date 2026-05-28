Κάλας: Η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ «ουδέτερος μεσολαβητής» ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο

Με δηλώσεις από την Κύπρο, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη δεν θα αποτελέσει ποτέ «ουδέτερο μεσολαβητή» ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο.

Η Κάγια Κάλας τοποθετήθηκε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ώρα που οι Ευρωπαίοι αναρωτιούνται εάν έχει φτάσει η ώρα για συνομιλίες με την Μόσχα.

Μετά την ολοκλήρωση της συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό, η Κάλας τόνισε: «Ένα πράγμα είναι τελείως ξεκάθαρο: η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ ουδέτερος μεσολαβητής ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, διότι βρισκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και υπερασπιζόμαστε τα δικά μας θεμελιώδη συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας».

Ρωσία: Η παρέμβαση Ζαχάροβα για κατηγορίες περί GPS

Η Ευρώπη θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς της ότι η Μόσχα προκαλεί παρεμβολές στα σήματα GPS στον εναέριο χώρο της ηπείρου, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Ας παρουσιάσουν πρώτα τουλάχιστον κάποια αποδεικτικά στοιχεία», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα στους δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε σχετικά και πρόσθεσε: «Τότε θα μπορούμε να συζητήσουμε κάτι, να μιλήσουμε για κάτι. Μέχρι στιγμής, αυτά είναι απλώς λόγια, και δεν μπορείτε να τα πιστέψετε απλά επειδή τα λένε».

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η Ευρώπη έχει κατηγορήσει πολλές φορές τη Μόσχα για ηλεκτρονικές παρεμβολές, κάτι που το Κρεμλίνο αρνείται.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Deutsche Welle