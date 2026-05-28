Η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα καλύπτει οικονομικά φάρμακα αδυνατίσματος

Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα καλύπτει οικονομικά φάρμακα για την απώλεια βάρους, όπως τα Wegovy και Mounjaro, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γαλλίδας υπουργού Υγείας, Στεφανί Ριστ.

Όπως γνωστοποίησε η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, από τις 15 Ιουνίου τα συγκεκριμένα φάρμακα αδυνατίσματος θα αποζημιώνονται από το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας.

«Είμαι αρκετά περήφανη, γιατί είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προσφέρει αποζημίωση με κανονική κάλυψη και σε μόνιμη βάση», δήλωσε η Ριστ στη γαλλική τηλεόραση.

Φάρμακα αδυνατίσματος: Η αποζημίωση στη Γαλλία θα φτάνει το 65%

Σύμφωνα με την ίδια, επισήμως η κάλυψη θα φτάνει το 65%, ωστόσο στην πράξη οι περισσότεροι ασθενείς θα καλύπτονται πλήρως, καθώς αντιμετωπίζουν και άλλα προβλήματα υγείας, όπως υπέρταση ή διαβήτη. «Για τη μεγάλη πλειονότητα των ασθενών, η κάλυψη θα είναι ουσιαστικά 100%», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Υγείας.

Το Wegovy, που παράγεται από τη δανέζικη φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk, και το Mounjaro της Eli Lilly ανήκουν στη νέα γενιά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας.

Τα συγκεκριμένα σκευάσματα είναι γνωστά ως αγωνιστές υποδοχέων GLP-1 και λειτουργούν μιμούμενα ορμόνες που μειώνουν την όρεξη, βοηθώντας έτσι στην απώλεια βάρους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου περισσότεροι από 70.000 ασθενείς στη Γαλλία λάμβαναν ήδη θεραπεία με Mounjaro.

Το υψηλό κόστος αυτών των θεραπειών αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό εμπόδιο πρόσβασης παγκοσμίως. Ενδεικτικά, στη Γαλλία, οι ασθενείς πλήρωναν περίπου 300 ευρώ τον μήνα για τις ενέσεις. Η θεραπεία διατίθεται στη χώρα με ιατρική συνταγή από το 2024, όμως μέχρι σήμερα δεν καλυπτόταν από το εθνικό σύστημα ασφάλισης υγείας.

Από τον Ιούνιο του 2025, η Γαλλία επέτρεψε επίσης σε όλους τους γιατρούς, και όχι μόνο σε ειδικούς όπως οι ενδοκρινολόγοι, να συνταγογραφούν τα συγκεκριμένα φάρμακα.

Σύμφωνα με την Εθνική Επιδημιολογική Έρευνα για το Υπερβάλλον Βάρος και την Παχυσαρκία του 2024, περίπου το 18% του γαλλικού πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν 10 εκατομμύρια άνθρωποι, πάσχουν από παχυσαρκία.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτιμάται ότι το 51% των ατόμων άνω των 16 ετών είναι υπέρβαροι, ενώ το 17% είναι παχύσαρκοι, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με πληροφορίες από Euronews