ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα καλύπτει οικονομικά φάρμακα αδυνατίσματος

Από τον Ιούνιο του 2025, η συγκεκριμένη χώρα επέτρεψε επίσης σε όλους τους γιατρούς να συνταγογραφούν τα συγκεκριμένα φάρμακα αδυνατίσματος

The LiFO team
The LiFO team
ΕΥΡΩΠΗ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ Facebook Twitter
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτιμάται ότι το 51% των ατόμων άνω των 16 ετών είναι υπέρβαροι / Φωτ.: Unsplash
0

Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα καλύπτει οικονομικά φάρμακα για την απώλεια βάρους, όπως τα Wegovy και Mounjaro, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γαλλίδας υπουργού Υγείας, Στεφανί Ριστ.

Όπως γνωστοποίησε η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, από τις 15 Ιουνίου τα συγκεκριμένα φάρμακα αδυνατίσματος θα αποζημιώνονται από το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας.

«Είμαι αρκετά περήφανη, γιατί είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προσφέρει αποζημίωση με κανονική κάλυψη και σε μόνιμη βάση», δήλωσε η Ριστ στη γαλλική τηλεόραση.

Φάρμακα αδυνατίσματος: Η αποζημίωση στη Γαλλία θα φτάνει το 65%

Σύμφωνα με την ίδια, επισήμως η κάλυψη θα φτάνει το 65%, ωστόσο στην πράξη οι περισσότεροι ασθενείς θα καλύπτονται πλήρως, καθώς αντιμετωπίζουν και άλλα προβλήματα υγείας, όπως υπέρταση ή διαβήτη. «Για τη μεγάλη πλειονότητα των ασθενών, η κάλυψη θα είναι ουσιαστικά 100%», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Υγείας.

Το Wegovy, που παράγεται από τη δανέζικη φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk, και το Mounjaro της Eli Lilly ανήκουν στη νέα γενιά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας.

Τα συγκεκριμένα σκευάσματα είναι γνωστά ως αγωνιστές υποδοχέων GLP-1 και λειτουργούν μιμούμενα ορμόνες που μειώνουν την όρεξη, βοηθώντας έτσι στην απώλεια βάρους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου περισσότεροι από 70.000 ασθενείς στη Γαλλία λάμβαναν ήδη θεραπεία με Mounjaro.

Το υψηλό κόστος αυτών των θεραπειών αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό εμπόδιο πρόσβασης παγκοσμίως. Ενδεικτικά, στη Γαλλία, οι ασθενείς πλήρωναν περίπου 300 ευρώ τον μήνα για τις ενέσεις. Η θεραπεία διατίθεται στη χώρα με ιατρική συνταγή από το 2024, όμως μέχρι σήμερα δεν καλυπτόταν από το εθνικό σύστημα ασφάλισης υγείας.

Από τον Ιούνιο του 2025, η Γαλλία επέτρεψε επίσης σε όλους τους γιατρούς, και όχι μόνο σε ειδικούς όπως οι ενδοκρινολόγοι, να συνταγογραφούν τα συγκεκριμένα φάρμακα.

Σύμφωνα με την Εθνική Επιδημιολογική Έρευνα για το Υπερβάλλον Βάρος και την Παχυσαρκία του 2024, περίπου το 18% του γαλλικού πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν 10 εκατομμύρια άνθρωποι, πάσχουν από παχυσαρκία.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτιμάται ότι το 51% των ατόμων άνω των 16 ετών είναι υπέρβαροι, ενώ το 17% είναι παχύσαρκοι, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με πληροφορίες από Euronews

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φάρμακα αδυνατίσματος: Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε; Ένας γιατρός απαντά.

HEALTHY PEOPLE / Φάρμακα αδυνατίσματος: Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε; Ένας γιατρός απαντά.

Τα φάρμακα νέας γενιάς για την απώλεια βάρους έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, προσφέροντας εντυπωσιακά αποτελέσματα. Όμως, πίσω από τη γρήγορη μείωση των κιλών, κρύβεται ένα κρίσιμο ερώτημα: μήπως η δραστική μείωση της όρεξης οδηγεί σε διατροφικές ελλείψεις που απειλούν την υγεία συνολικά; Ο δρ. Στέλιος Πανταζής εξηγεί.
THE LIFO TEAM
Ενέσιμα αδυνατίσματος: Έχουν παρενέργειες; Ο γιατρός της LiFO απαντά

HEALTHY PEOPLE / Ενέσιμα αδυνατίσματος: Έχουν παρενέργειες; Ο γιατρός της LiFO απαντά

Τα ενέσιμα φάρμακα για την παχυσαρκία υπόσχονται εντυπωσιακά αποτελέσματα, όμως τι πραγματικά γνωρίζουμε για τις παρενέργειες; Πόσο συχνές είναι, γιατί εμφανίζονται και –κυρίως– πώς μπορούμε να τις προλάβουμε; Ο γιατρός μεταβολικής ιατρικής Στέλιος Πανταζής εξηγεί τι πρέπει να γνωρίζει όποιος σκέφτεται να ξεκινήσει θεραπεία.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΣΡΑΗΛ ΧΑΜΕΝΕΙ

Διεθνή / Χαμενεΐ μετά τις νέες επιθέσεις Ιράν και ΗΠΑ: «Το σχέδιο του εχθρού είναι να δημιουργήσει διχασμούς για να αντισταθμίσει τις ήττες»

Εκτεταμένες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο με νεκρούς - Προειδοποιήσεις της Τεχεράνης μετά τα «αμυντικά» χτυπήματα των ΗΠΑ και παρέμβαση Κάλας για «πολύ επικίνδυνη ζώνη»
THE LIFO TEAM
Piper Rockelle: Τι συμβαίνει όταν ένα παιδί του YouTube γίνεται 18 μπροστά σε εκατομμύρια θεατές;

Διεθνή / Piper Rockelle: Τι συμβαίνει όταν ένα παιδί του YouTube γίνεται 18 μπροστά σε εκατομμύρια θεατές;

Η Piper Rockelle μεγάλωσε ως παιδί-σταρ του YouTube, έγινε εμπορικό πρόσωπο πριν ενηλικιωθεί και τώρα βγάζει εκατομμύρια στο OnlyFans. Η ιστορία της δεν αφορά μόνο την ίδια, αλλά μια ολόκληρη μηχανή που έμαθε πρώτα να πουλά την παιδικότητα και μετά την ενηλικίωσή της.
THE LIFO TEAM
 
 