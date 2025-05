Ιταλία: Σχολικό συγκρούστηκε με φορτηγό - Νεκρή μια δασκάλα

Σχολικό συγκρούστηκε με φορτηγό στην Ιταλία και από το δυστύχημα σκοτώθηκε μια δασκάλα.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα γύρω πριν από τις 17:00 σε μια σήραγγα στο Κόμο της Ιταλίας, στο Λομάτζο.

Πληροφορίες που μετέφερε η εφημερίδα La Repubblica, η δασκάλα που συνόδευε ομάδα 30 παιδιών δημοτικού σε εκδρομή, έχασε τη ζωή της αφού εγκλωβίστηκε ανάμεσα στις λαμαρίνες. Σύμφωνα με την Corriere della Sera, οι τραυματίες είναι τρεις, ο 60χρονος οδηγός και δύο από τα παιδιά που επέβαιναν στο σχολικό.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το τροχαίο παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Incidente stradale nella galleria Lomazzo sull'autostrada A36, dir. Ovest, coinvolti un mezzo pesante e un pullman con a bordo una scolaresca di 30 bambini, rimasti illesi. Deceduta nel sinistro una donna, soccorso dai #vigilidelfuoco l’autista del bus. In atto messa in sicurezza… pic.twitter.com/Vw8VP6BbhX

Το Euro News ανέφερε, ότι τα δύο παιδιά νοσηλεύονται σε σοβαρή αλλά όχι μη ανστρέψιμη κατάσταση (κίτρινος κωδικός) στο νοσοκομείο Sant'Anna στο Κόμο και στο νοσοκομείο San Gerardo στη Μόντζα.

Ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου νοσηλεύεται επίσης με κίτρινο κωδικό στο νοσοκομείο Circolo, ενώ ο οδηγός του φορτηγού φέρεται να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν επίσης άλλα τέσσερα οχήματα.

Una persona è morta in seguito a un maxi incidente tra un camion e un autobus avvenuto a Lomazzo, in provincia di Como. Il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante e un pullman con a bordo 30 bambini in gita scolastica. Lievemente feriti i bambini a bordo, deceduta una delle due… pic.twitter.com/XCZCtKvlFq