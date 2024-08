Ισραήλ: Συγγενείς ομήρων «προσπάθησαν» να μπουν στη Γάζα για να τους πάρουν πίσω

Οι οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας οργάνωσαν σήμερα μια κινητοποίηση κοντά στα σύνορα, ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία για την απελευθέρωσή τους και, κάποια στιγμή, επιχείρησαν να περάσουν στον θύλακα.

Οι συγγενείς ορισμένων από τους 107 ομήρους που κρατούνται ακόμη στη Γάζα, κρατώντας φωτογραφίες των δικών τους ανθρώπων και φορώντας μπλουζάκια με στίγματα κόκκινης μπογιάς, συγκεντρώθηκαν στο Κιμπούτς Νιρίμ, στο νότιο Ισραήλ, που απέχει περίπου 2 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Άρχισαν να φωνάζουν μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης μέσα από τα μεγάφωνα που ήταν προσανατολισμένα προς τον παλαιστινιακό θύλακα.

«Χερς, είμαι ο μπαμπάς», φώναξε ο Τζον Πόλιν, ο γιος του οποίου, ο Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, αιχμαλωτίστηκε ενώ παρακολουθούσε ένα μουσικό φεστιβάλ. «Αυτό που πρέπει να ξέρετε, να το ξέρετε και οι 107, είναι ότι όχι μόνο οι οικογένειες και τα 9 εκατομμύρια κάτοικοι αυτής της χώρας είναι εδώ σήμερα αλλά και ότι άνθρωποι σε όλον τον κόσμο αγωνίζονται για εσάς», πρόσθεσε.

