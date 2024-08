Η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτα στο Τελ Αβίβ - Απέρριψε τους νέους όρους του Ισραήλ για εκεχειρία

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε απόψε μια ρουκέτα M90 στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κίνηση αυτή ήταν μία απάντηση στις «ισραηλινές σφαγές κατά αμάχων». Ο στρατός του Ισραήλ στη συνέχεια ανακοίνωσε πως η ρουκέτα έπεσε σε μη κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με την ισραηλινή άμυνα, οι σειρήνες ήχησαν γύρω στις 10:00 το βράδυ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο Ρισόν ΛεΖιόν, πόλη νοτίως του Τελ Αβίβ. «Ένα βλήμα που διαπιστώθηκε ότι προήλθε από τη Λωρίδα της Γάζας έπεσε σε ακατοίκητη τοποθεσία, στην περιοχή Ρισόν ΛεΖιόν», ανακοίνωσε ο στρατός.

Hamas has launched a missile at Tel Aviv, making impact just south of the city. Under Sinwar's leadership, Tel Aviv has now been targeted 3 times in less than 2 weeks: twice with missiles, once with a suicide attack. pic.twitter.com/vPaH5np7f9

Hamas’ armed wing fires rocket at Tel Aviv.



Hamas’ Al-Qassam brigades announced late on Sunday that they fired rockets into Tel Aviv. “We bombed Tel Aviv with an M90 missile in response to the massacres against civilians and the displacement of our people,” the group said pic.twitter.com/6AwobWs3zL