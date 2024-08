Ισραηλινές επιθέσεις ταυτόχρονα σε τέσσερις πόλεις στη Δυτική Όχθη - Η μεγαλύτερη επιχείρηση από το 2005

Τουλάχιστον 11 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις στα βόρεια της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, δήλωσαν Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Πέντε φέρεται να σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό al-Far'a και έξι σε επίθεση με drone και ένοπλες συγκρούσεις στην Τζενίν.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας δήλωσαν ότι πραγματοποιούν «αντιτρομοκρατική επιχείρηση για να ανατρέψουν την τρομοκρατία» στην Τζενίν και στο Τουλκαρέμ. Αυτή φαίνεται να είναι μια μεγάλη ισραηλινή επιχείρηση, με τουλάχιστον τέσσερις παλαιστινιακές πόλεις να στοχοποιούνται ταυτόχρονα - Τζενίν, Τουλκάρμ, Ναμπλούς και Τούμπας.

Probably one of the biggest operations in Jenin since years on PIJ camp and probably related to increased public threats and latest confrontations, but this seem bigger sounds of bullets and vehicles from east west and north pic.twitter.com/HWBKHL1YRx