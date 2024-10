Ισραήλ: Πέντε άτομα ετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση για το ISIS

Η ισραηλινή αστυνομία και η υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet απέτρεψαν πρόσφατα σχέδιο πέντε Αράβων Ισραηλινών πολιτών να πραγματοποιήσουν επίθεση, χρησιμοποιώντας παγιδευμένο αυτοκίνητο στο εμπορικό κέντρο Azrieli του Τελ Αβίβ υπό τη σημαία της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με κοινή δήλωση την Πέμπτη.

Οι πέντε κάτοικοι της Taybeh στο κεντρικό Ισραήλ σχημάτισαν μια τρομοκρατική ομάδα συμμάχων με το ISIS, τη φανατική τρομοκρατική ομάδα που προέρχεται από το Ιράκ και τη Συρία. Οι πέντε συνελήφθησαν μετά από μυστική έρευνα ενός μήνα σε συνεργασία με τη μονάδα σοβαρών εγκλημάτων Lahav 433 και πρόκειται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες τις επόμενες ημέρες. Οι αρχηγοί του πυρήνα κατονομάστηκαν ως Mahmoud Azam και Ibrahim Sheik Yousef. Στρατολόγησαν άλλους τρεις - τον Sajed Masarwa, τον Abdullah Baransi και τον Abdel Kareem Baransi.

Η αστυνομία και η Shin Bet είπαν ότι οι πέντε είχαν μελετήσει πλάνα από τρομοκρατικές επιθέσεις στη Συρία και συζήτησαν την ποσότητα των εκρηκτικών που χρειαζόταν για την κατάρριψη των εμβληματικών πύργων Azrieli του Τελ Αβίβ. Ο Azam και ο Yousef ήταν σε επαφή με ξένους πράκτορες του ISIS και σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να συναντηθούν με στελέχη της τρομοκρατικής ομάδας, πρόσθεσε η δήλωση, επισημαίνοντας ότι το σχέδιο αποκαλύφθηκε με τη βοήθεια «ακριβών και αποτελεσματικών επιχειρήσεων πληροφοριών» και είχε αποτραπεί στα προκαταρκτικά της στάδια.

Η δήλωση ανέφερε ότι οι συλλήψεις «απέτρεψαν μια μεγάλη καταστροφή και έσωσαν ζωές» και υποσχέθηκε ότι η αστυνομία και η Shin Bet θα συνεχίσουν να «χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να ματαιώσουν σχέδια για να βλάψουν την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του».

Η ανακοίνωση ήρθε αφότου ένας αξιωματικός της συνοριακής αστυνομίας σκοτώθηκε και τουλάχιστον 10 άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένας Άραβας Ισραηλινός άνοιξε πυρ στον σταθμό των λεωφορείων Μπερσεβά το απόγευμα της Κυριακής. Στη συνέχεια, την Τετάρτη, ένας Άραβας Ισραηλινός επιτέθηκε με μαχαίρι στην κεντρική πόλη της Χαντέρα, τραυματίζοντας έξι ανθρώπους, ένας από τους οποίους υπέκυψε στα τραύματά του μια μέρα αργότερα.

