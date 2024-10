Ισραήλ: Μαχητικά αεροσκάφη χτύπησαν το κέντρο πληροφοριών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Με στόχο αυτή τη φορά το αρχηγείο πληροφοριών της Χαζμπολάχ, το Ισραήλ έστειλε μαχητικά αεροσκάφη στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό το κέντρο πληροφοριών της Χεζμπολάχ δέχτηκε πλήγματα με τους IDF να αναφέρουν ότι οι στόχοι αφορούσαν ορισμένα στελέχη του τμήματος, τον εξοπλισμό παρακολούθησης, αρχηγεία και άλλες υποδομές.

Παράλληλα, έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τα χτυπήματα των μαχητικών αεροσκαφών, μέσω X, το μεσημέρι της Πέμπτης 3 Οκτωβρίου.

Στην πλατφόρμα δημοσίευσαν βίντεο και κάτοικοι των γύρω περιοχών, ορισμένοι εκ των οποίων αναφέρουν τρεις εκρήξεις.

