Το Ισραήλ διαψεύδει ότι προελαύνει στα περίχωρα της Δαμασκού

Στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ισραήλ διέψευσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις διείσδυσαν σε συριακό έδαφος πέρα από τη νεκρή ζώνη με τα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν, αφού συριακές πηγές ανέφεραν ότι η εισβολή έφτασε μέχρι και 25 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Δαμασκό.

«Δεν είναι αλήθεια, οι δυνάμεις δεν έχουν φύγει από τη νεκρή ζώνη», δήλωσε ο εκπρόσωπος. Νωρίτερα, συριακές πηγές ασφαλείας δήλωσαν ότι η ισραηλινή στρατιωτική εισβολή στη Συρία έφτασε περίπου 25 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Δαμασκού, αφού το Ισραήλ κατέλαβε μια νεκρή ζώνη στη νότια Συρία και εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές κατά του συριακού στρατού και αεροπορικών βάσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Χθες, Δευτέρα (9/12), Κατάρ, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και Ιράν κατήγγειλαν την κατάληψη εδαφών από το Ισραήλ στη Συρία κοντά στα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν, καθώς ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να εξαπολύει αεροπορικές επιδρομές σε όλη τη χώρα. Η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Συρία πραγματοποιείται δύο ημέρες μετά την αστραπιαία ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, από μια ετερόκλιτη συμμαχία της αντιπολίτευσης.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι δεν θα εμπλακεί σε συγκρούσεις στη Συρία και ότι η κατάληψη της νεκρής ζώνης ήταν μια αμυντική κίνηση. Η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία καταδίκασαν την εισβολή. Η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι η κίνηση αυτή «θα καταστρέψει τις πιθανότητες της Συρίας να αποκαταστήσει την ασφάλεια».

