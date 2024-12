Συρία: Δύο εκρήξεις στη Δαμασκό κοντά σε κέντρο που ανέπτυσσε χημικά όπλα του Άσαντ

Τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν απόψε στη συνοικία Μπαρζέχ, στο βόρειο τμήμα της Δαμασκού, όπου βρίσκεται υπηρεσία του Συριακού Κέντρου Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών.

Σε βάρος του ερευνητικού κέντρου είχαν επιβληθεί κυρώσεις για τις σχέσεις του με την ανάπτυξη χημικών όπλων επί του καθεστώτος Άσαντ.

Νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές αναφέρονται στη Συρία, με στόχο αεροπορική βάση κοντά στην πρωτεύουσα Δαμασκό. Το Al Jazeera αναφέρει ότι το αεροδρόμιο Qabr Essit, το οποίο χρησιμοποιούσε ο στρατός του καθεστώτος του Άσαντ για ελικόπτερα, χτυπήθηκε στα πλήγματα. Η αεροπορική βάση βρίσκεται νότια της Δαμασκού, κοντά στην πόλη Άκραμπα.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν αναφορές για νέο ισραηλινό χτύπημα κοντά στο λιμάνι της Λατάκειας της Συρίας. Υπενθυμίζεται ότι, την Κυριακή (8/12), το Ισραήλ πραγματοποίησε τρεις αεροπορικές επιδρομές στη Δαμασκό.

Νωρίτερα, ο ηγέτης των Σύρων ανταρτών, ο Αμπού Μοχάμεντ αλ-Τζολάνι, συναντήθηκε σήμερα με τον πρώην πρωθυπουργό της Συρίας, τον Μοχάμεντ αλ Τζαλάλι με θέμα τον «συντονισμό για την μετάβαση της εξουσίας», ανακοίνωσαν οι αντάρτες, μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.

This isn’t Gaza.



This is Damascus.



Israel is currently bombing 3 different countries at the same time, Palestine, Syria and Lebanon, and not a peep from the “international community”. pic.twitter.com/98JICNUBEN