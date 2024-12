Κατάρ: Καταδικάζει την κατάληψη εδαφών στη Συρία από το Ισραήλ, κοντά στα Υψίπεδα του Γκολάν

Το Κατάρ καταδίκασε την κατάληψη εδαφών στη Συρία από το Ισραήλ, κοντά στα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν, για τη δημιουργία της λεγόμενης νεκρής ζώνης.

Το Κατάρ θεωρεί ότι πρόκειται για «μια επικίνδυνη εξέλιξη και μια κατάφωρη επίθεση κατά της κυριαρχίας και της ενότητας της Συρίας, καθώς και μια κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. «Η πολιτική επιβολής τετελεσμένων γεγονότων που ακολουθεί η ισραηλινή κατοχή, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών της να καταλάβει συριακά εδάφη, θα οδηγήσει την περιοχή σε περαιτέρω βία και ένταση», προστίθεται στη σχετική ανακοίνωση.

Τα σχόλια έρχονται μετά από μια ισραηλινή επιχείρηση που ακολούθησε την καθαίρεση του Μπασάρ αλ Άσαντ, η οποία κατέλαβε μια νεκρή ζώνη στα Υψίπεδα του Γκολάν που καθιερώθηκε με εκεχειρία του 1974 με τη Συρία. Το Ισραήλ κατέλαβε ένα τμήμα των Υψιπέδων του Γκολάν στον πόλεμο του 1967 και το προσάρτησε. Η διεθνής κοινότητα, με εξαίρεση τις ΗΠΑ, το θεωρεί ως παράνομα κατεχόμενο συριακό έδαφος.

