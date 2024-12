Συρία: 25 χιλιόμετρα από τη Δαμασκό ο ισραηλινός στρατός

Περίπου 25 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Δαμασκού έφτασε η ισραηλινή στρατιωτική εισβολή στη Συρία, σύμφωνα με συριακές πηγές ασφαλείας που επικαλείται το Reuters.

Το Ισραήλ κατέλαβε τη ζώνη ασφαλείας στη νότια Συρία και εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές στον συριακό στρατό και τις αεροπορικές βάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας ως τα ξημερώματα της Τρίτης. Η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Συρία έρχεται δύο ημέρες μετά την αστραπιαία ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ από τη συμμαχία των ανταρτών άφησε τους Σύρους, τις περιφερειακές χώρες και τις παγκόσμιες δυνάμεις να ανησυχούν για το τι θα ακολουθήσει.

Πηγή ασφαλείας της Συρίας είπε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα έφτασαν στην Κατάνα, η οποία βρίσκεται 10 χιλιόμετρα στο συριακό έδαφος, ανατολικά τη αποστρατικοποιημένης ζώνης που χωρίζει τα Υψίπεδα του Γκολάν (που βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή) από τη Συρία.

Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει.

BREAKING: Israeli tanks are near the Syrian capital of Damascus, Reuters is reporting, citing three security sources.



