Ισραήλ: Δεν υπάρχει επιβεβαίωση αν σκοτώθηκε ο Νασράλα

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) πραγματοποίησε στοχευμένο πλήγμα στο κεντρικό αρχηγείο της Χεζμπολάχ, που βρίσκεται κάτω από κατοικημένα κτίρια στο Dahieh, στην καρδιά της νότιας Βηρυτού.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επιβεβαίωση σχετικά με το αν ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, σκοτώθηκε κατά την επίθεση, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Τις τελευταίες 24 ώρες, η αντεπίθεση εναντίον της Χεζμπολάχ συνεχίστηκε σε όλο τον Λίβανο. Το IDF πραγματοποίησε εκατοντάδες επιθέσεις σε στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης. Στο πλαίσιο μιας ευρείας αεροπορικής επιχείρησης για την αποδυνάμωση της υποδομής και των δυνατοτήτων της Χεζμπολάχ, πραγματοποιήθηκαν πλήγματα σε στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία που η Χεζμπολάχ είχε κρύψει υπόγεια κάτω από κτίρια στο κέντρο της Βηρυτού. Οι κάτοικοι αυτών των κτιρίων είχαν προειδοποιηθεί εκ των προτέρων να εκκενώσουν για την ασφάλειά τους.

Beirut tonight.



It’s a massacre.



And the “international community” watches in silence.



pic.twitter.com/5fnBHH5HZs