Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή: Ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό και αντίποινα από τη Χεζμπολάχ

Για αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε κύμα αεροπορικών επιθέσεων στο Νταχιέχ, προπύργιο της Χεζμπολάχ στη νότια Βηρυτό.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μετά από προειδοποίηση προς τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή, καθώς ο στρατός στοχεύει εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης όπλων που, σύμφωνα με το Ισραήλ, βρίσκονται κάτω από κατοικημένες περιοχές.

Χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, κουβαλώντας μόνο σακίδια και τσάντες, συγκεντρώθηκαν σε δρόμους και πλατείες στο κέντρο της Βηρυτού. Οι ισραηλινές επιθέσεις είναι οι πιο ισχυρές που έχει δεχθεί η πόλη σε αυτό το πλαίσιο της σύγκρουσης, με στόχο τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει ακόμη επιβεβαίωση για την τύχη του.

Πολλά κτίρια ισοπεδώθηκαν, ενώ οι διασώστες εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας αναζητώντας επιζώντες στα συντρίμμια. Η κατάσταση σηματοδοτεί μια απότομη κλιμάκωση της βίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, με απρόβλεπτες συνέπειες. Υπάρχει ανησυχία ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση, ενδεχομένως εμπλέκοντας και άλλες οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Παρά τις βαρύτατες απώλειες της Χεζμπολάχ από τις συνεχείς αεροπορικές επιθέσεις και τις στοχευμένες δολοφονίες, η οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρή δύναμη, με ένα μεγάλο οπλοστάσιο πυραύλων που μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημιά στο Ισραήλ. Ωστόσο, αυτοί οι πύραυλοι δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί, με την οργάνωση να βρίσκεται πιθανόν σε φάση αξιολόγησης της αντίδρασής της.

Αυτό το πρωί παραμένουν δύο αναπάντητα ερωτήματα: Αν ο Χασάν Νασράλα είναι ζωντανός και αν η Μέση Ανατολή θα βυθιστεί σε έναν νέο, ολοκληρωτικό πόλεμο.

Την ίδια ώρα, η ειδησεογραφική υπηρεσία Reuters αναφέρει ισραηλινή επίθεση στο Μπαμντούν, μια ορεινή πόλη στα νοτιοανατολικά της Βηρυτού. Σύμφωνα με τον Λιβανέζο βουλευτή Μαρκ Νταού, το μέγεθος της ζημιάς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Επιπλέον, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι επιτίθενται σε στόχους της Χεζμπολάχ στην Κοιλάδα Μπεκάα, περιοχή που αποτελεί προπύργιο της οργάνωσης στον βορειοανατολικό Λίβανο. Αυτές οι επιθέσεις ακολούθησαν την ανίχνευση πυραύλου που είχε εκτοξευθεί από τον Λίβανο και έπεσε σε ανοιχτή περιοχή στο Ισραήλ.

