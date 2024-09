Το Ισραήλ εξαπολύει νέες επιθέσεις στη Βηρυτό- Σιγή ιχθύος για τον Νασράλα, απειλεί ο Νετανιάχου

Οι ισραηλινές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού συνεχίστηκαν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, με βίντεο να καταγράφουν εκρήξεις και φλόγες σε διάφορα σημεία της περιοχής. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 91 τραυματίστηκαν από τα χθεσινά ισραηλινά πλήγματα.

Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) δήλωσε ότι πραγματοποιεί «στοχευμένα πλήγματα» σε εγκαταστάσεις όπλων και «στρατηγικούς στόχους τρομοκρατίας» στον Λίβανο.

Πριν τις επιθέσεις, οι ισραηλινές αρχές διέταξαν τους πολίτες κοντά σε τρία συγκεκριμένα κτίρια να εκκενώσουν άμεσα. «Για χάρη των αγαπημένων σας, πρέπει να εγκαταλείψετε αυτά τα κτίρια αμέσως και να απομακρυνθείτε τουλάχιστον 500 μέτρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Αβιχάι Αντράε.

Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, ο IDF ισχυρίστηκε ότι σκότωσε τον διοικητή της Χεζμπολάχ, Μοχάμεντ Αλί Ισμαήλ, καθώς και τον υπαρχηγό του, ενώ προστέθηκε ότι «αρκετοί άλλοι τρομοκράτες» σκοτώθηκαν επίσης. Η στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ανέφερε ότι οι επιθέσεις αυτές ήταν αποτέλεσμα «ακριβών πληροφοριών του IDF».

Δεν έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος του Χασάν Νασράλα, όπως διατυμπανίζουν ισραηλινά ΜΜΕ. Απεναντίας, λιβανέζικα ΜΜΕ αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «το Ισραήλ απέτυχε να τον σκοτώσει και είναι ζωντανός», αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει επαληθευτεί.

Την ίδια στιγμή, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απευθύνθηκε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «μάχη για την επιβίωση» του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου προειδοποίησε επίσης την Τεχεράνη ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα απαντήσουν άμεσα σε κάθε επίθεση, λέγοντας: «Δεν υπάρχει μέρος στο Ιράν που το μακρύ χέρι του Ισραήλ δεν μπορεί να φτάσει».

Παρά το έντονο ύφος της ομιλίας, πολλοί αναλυτές επεσήμαναν την έλλειψη προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου και την απουσία συγκεκριμένων σχεδίων για την επόμενη ημέρα. Η ομιλία αντιμετώπισε έντονη κριτική, με πολλούς διπλωμάτες να εγκαταλείπουν την αίθουσα.

Diplomats walked out in protest at the UN general assembly hall when Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu was about to begin his speech.



