Το Ισραήλ ανέκτησε τις σορούς έξι ομήρων της Χαμάς από τη Γάζα

Το Ισραήλ ανέκτησε τις σορούς έξι ατόμων που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, οι σοροί των Nadav Popplewell (51 ετών), Yagev Buchshtab (35 ετών), Yoram Metzger (80 ετών), Haim Peri (79 ετών), Alexander Dancyg (75 ετών) και Avraham Munder (78 ετών) ανακτήθηκαν από τη Γάζα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τα κιμπούτς Νιρίμ και Νιρ Οζ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν, οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF), σε συνεργασία με την υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet, είχαν στη διάθεσή τους ακριβή στοιχεία που τους οδήγησαν σε μια σήραγγα στη Χαν Γιουνίς. Κατά τη διάρκεια νέας επιχείρησης, οι δυνάμεις αυτές κατάφεραν να ανακτήσουν τις σορούς των ομήρων.

The Israel Defense Forces confirms that it has recovered the bodies of six Israeli hostages during an overnight operation in Khan Younis in the southern Gaza Strip.



The hostages are Alex Dancyg, 75, Yagev Buchshtav, 35, Chaim Peri, 79, Yoram Metzger, 80, Nadav Popplewell, 51,