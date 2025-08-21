ΕΛΛΑΔΑ
Λευκάδα: Καταγγελίες τουριστών και κατοίκων για εισιτήριο 10 ευρώ σε δημόσια παραλία

Ιδιοκτήτη οικοπέδου στην περιοχή Αγιοφύλι φέρεται να ζητά αμοιβή για να περάσουν από τον χώρο του στην παραλία

Φωτ. αρχείου από παραλία στη Λευκάδα / EUROKINISSI
Στη δημοσιότητα ήρθαν καταγγελίες τουριστών αλλά και μόνιμων κατοίκων στη Λευκάδα, καθώς υποστηρίζουν πως αναγκάζονται να πληρώσουν εισιτήριο σε δημόσια παραλία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha,  κάτοικοι και τουρίστες στη Λευκάδα καταγγέλλουν ιδιοκτήτη οικοπέδου στην περιοχή Αγιοφύλι, ο οποίος τους ζητά αμοιβή για να περάσουν από τον χώρο του στην παραλία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ιδιόκτητη έκταση βρίσκεται ακριβώς μπροστά από την παραλία, η οποία όμως είναι δημόσια.

Μάλιστα όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, τους ζητά να πληρώσουν 10 ευρώ.

Στη συνέχεια, σε περίπτωση που αρνηθούν, τους προτρέπει να φύγουν ή να πάρουν καραβάκι για να φτάσουν στην παραλία.

