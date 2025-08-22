Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το Σάββατο η κηδεία του στην Ημαθεία - Θλίψη για τον θάνατό του

Θλίψη προκάλεσε ο ξαφνικός θάνατος του Απόστολου Βεσυρόπουλου, γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος πέθανε έπειτα από ανακοπή καρδιάς στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όπου βρισκόταν για διακοπές.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέστη ανακοπή καρδιάς λίγο μετά το πρωινό του μπάνιο στην ακτή Καλογριάς και κατέρρευσε την ώρα που επέστρεφε στο ξενοδοχείο του. Παρευρισκόμενος διασώστης και γιατρός προσπάθησαν να του προσφέρουν πρώτες βοήθειες εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ, χωρίς όμως ανταπόκριση. Ακολούθησε η άφιξη ασθενοφόρου και μοτοσικλέτας του ΕΚΑΒ, με τις προσπάθειες ανάνηψης να συνεχίζονται για περίπου 40 λεπτά, χωρίς αποτέλεσμα.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 23 Αυγούστου, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, παρουσία συγγενών, φίλων, συνεργατών και πολιτών. Η σορός θα εκτεθεί στον ναό από τις 10:00 το πρωί, ενώ αναμένεται να παραστεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο εκλιπών διατηρούσε στενούς δεσμούς με τον τόπο καταγωγής του, έχοντας ισχυρή παρουσία στην κοινωνία της Ημαθίας. Η θλίψη είναι διάχυτη σε Αλεξάνδρεια, Βέροια και γενικότερα σε ολόκληρη την περιοχή, όπου η τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς και πολίτες μιλούν με σεβασμό για την ευγένεια και το ανθρώπινο πρόσωπο που χαρακτήριζε τη δημόσια στάση του.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ



