ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το Σάββατο η κηδεία του στην Ημαθεία - Θλίψη για τον θάνατό του

Ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν σε παραλία της Χαλκιδικής - Ήταν 59 ετών

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το Σάββατο η κηδεία του στην Ημαθεία - Θλίψη για τον θάνατό του Facebook Twitter
Φωτογραφία: eurokinissi
0

Θλίψη προκάλεσε ο ξαφνικός θάνατος του Απόστολου Βεσυρόπουλου, γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος πέθανε έπειτα από ανακοπή καρδιάς στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όπου βρισκόταν για διακοπές.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέστη ανακοπή καρδιάς λίγο μετά το πρωινό του μπάνιο στην ακτή Καλογριάς και κατέρρευσε την ώρα που επέστρεφε στο ξενοδοχείο του. Παρευρισκόμενος διασώστης και γιατρός προσπάθησαν να του προσφέρουν πρώτες βοήθειες εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ, χωρίς όμως ανταπόκριση. Ακολούθησε η άφιξη ασθενοφόρου και μοτοσικλέτας του ΕΚΑΒ, με τις προσπάθειες ανάνηψης να συνεχίζονται για περίπου 40 λεπτά, χωρίς αποτέλεσμα. 

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 23 Αυγούστου, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, παρουσία συγγενών, φίλων, συνεργατών και πολιτών. Η σορός θα εκτεθεί στον ναό από τις 10:00 το πρωί, ενώ αναμένεται να παραστεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο εκλιπών διατηρούσε στενούς δεσμούς με τον τόπο καταγωγής του, έχοντας ισχυρή παρουσία στην κοινωνία της Ημαθίας. Η θλίψη είναι διάχυτη σε Αλεξάνδρεια, Βέροια και γενικότερα σε ολόκληρη την περιοχή, όπου η τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς και πολίτες μιλούν με σεβασμό για την ευγένεια και το ανθρώπινο πρόσωπο που χαρακτήριζε τη δημόσια στάση του.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ
 

 
Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σφοδρή επίθεση Κεφαλογιάννη σε Πελετίδη για τις φωτιές: «Εγκληματικό να αμφισβητείς το 112»

Πολιτική / Επίθεση Κεφαλογιάννη σε Πελετίδη για τις φωτιές: «Εγκληματικό να αμφισβητείς το 112»

Επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στη δήλωση του κ. Πελετίδη ότι κάποιοι πολίτες έσωσαν τα σπίτια τους επειδή δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του 112, χαρακτηρίζοντάς την «εγκληματική και επικίνδυνη»
LIFO NEWSROOM
Πόσο έχουν αλλάξει οι ιστορικές σχέσεις της Ρωσίας με την Ελλάδα και την Τουρκία

Βασιλική Σιούτη / Πόσο έχουν αλλάξει οι ιστορικές σχέσεις της Ρωσίας με την Ελλάδα και την Τουρκία

Ο Θάνος Βερέμης, ιστορικός και πολιτικός επιστήμονας, μιλά στη Βασιλική Σιούτη για τις ελληνορωσικές σχέσεις από την Ελληνική Επανάσταση μέχρι σήμερα αλλά και για τις σχέσεις της Ρωσίας με την Τουρκία και τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης τον 19ο και τον 20ό αιώνα. Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα;
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
Κοινή δήλωση Ελλάδας, Γαλλίας, Βρετανίας, Δανίας και Σλοβενίας: «Το Ισραήλ να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση για τη Γάζα»

Πολιτική / Κοινή δήλωση Ελλάδας, Γαλλίας, Βρετανίας, Δανίας και Σλοβενίας: «Το Ισραήλ να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση για τη Γάζα»

Στη δήλωση αναφέρεται ότι το σχέδιο «κινδυνεύει να παραβιάσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» και ότι «θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές όλων των αμάχων στη Γάζα»
LIFO NEWSROOM
Λένα Σαμαρά: Η επίσημη ανακοίνωση της ΥΠΕ για τον θάνατό της

Πολιτική / Λένα Σαμαρά: Η επίσημη ανακοίνωση της ΥΠΕ για τον θάνατό της

«Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε» αναφέρει η ανακοίνωση
LIFO NEWSROOM
Γεωργιάδης για θάνατο Λένας Σαμαρά: Ο νευρολόγος του Σισμανόγλειου ζήτησε τη μεταφορά της στον Ευαγγελισμό

Πολιτική / Γεωργιάδης για θάνατο Λένας Σαμαρά: Ο νευρολόγος του Σισμανόγλειου ζήτησε τη μεταφορά της στον Ευαγγελισμό

« Δυστυχώς έπαθε ανακοπή μέσα στο Νοσοκομείο. Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός υγείας
LIFO NEWSROOM
 
 